Tilbud fra Ringsted til Faxe: Smittede håndværkere kan bo her

Huset i landsbyen Jystrup har tidligere været brugt til flygtningeboliger og siden til at isolere coronasmittede slagteriarbejdere.

Ringsted - 15. oktober 2020 kl. 19:09 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Ringsted Kommune stiller sig klar til at hjælpe Faxe Kommune efter corona-udbruddet blandt indtil nu 36 udenlandske håndværkere bosat på tre adresser i Faxe Kommune.

Faxe Kommune har ekstraordinært og akut brug for faciliteter til borgere, der ikke kan isolere sig i eget hjem. Da Ringsted Kommune har ledige isolationsfaciliteter, stiller kommunen nu et hus til rådighed for nabokommunen.

Da der var corona-udbrud på Danish Crown-slagteriet i Ringsted tidligere på året, oprettede Ringsted Kommune 11 isolationspladser i en ældre villa i landsbyen Jystrup. Det er denne villa, som nu gøres tilgængelig for Faxe Kommune fra og med fredag den 16. oktober.

- Vi har fået en henvendelse fra Faxe Kommune, om vi kunne hjælpe dem i den ekstraordinære situation, som de står i nu, og det har vi selvfølgelig sagt ja til. - Jeg opfatter det som helt naturligt, at vi kommuner hjælper hinanden, og vi har i forvejen et godt og naturligt samarbejde på rigtigt mange områder, siger borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse fra Ringsted Kommune.

- Ny coronavirus stopper ikke ved kommunegrænsen, og der er ingen, der ved, hvor de her små lokale smitteudbrud kan opstå næste gang. Da Ringsted Kommune i august havde ekstraordinært behov for hjælp, mødte vi stor velvillighed til at hjælpe fra vores nabokommuner, og derfor hjælper vi selvfølgelig også, hvor vi kan, når en af vores nabokommuner har et ekstraordinært behov nu og her.

Isolationsfaciliteterne ligger i en villa, hvor der er adgang til eget værelse og fælles bad- og toiletfaciliteter, køkken og en afgrænset have.

Der er endnu ikke taget stilling til, om der bliver et behov for, at borgere fra Faxe Kommune skal bo der kortvarigt. Men bygningen, der ligger på Skjoldenæsvej 67 i Jystrup, stilles til rådighed, og lokale kan derfor opleve mere aktivitet omkring bygningen end normalt de kommende dage.