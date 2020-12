Tidsrejse gennem dansk kunst

I det nye år er der mulighed for at tage med på en øjenåbende tidsrejse gennem dansk kunst med Tv-vært og kunsthistoriker Peter Kær på online vinterhøjskole i LOF Ringsted.

- Man skal have pudset brillerne, og så skal man være nysgerrig. Det er sådan set de eneste forudsætninger, der er for at være med, siger Peter Kær.

- Coronasituationen betyder, at mange mennesker ikke har adgang til fællesskaber og heller ikke til at gå på museum. Den udfordring har inspireret os til at sætte et online højskoleforløb sammen, fortæller Bodil Sø, skoleleder i LOF Ringsted.