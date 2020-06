Hanne Hyldgaard var i mange år medlem af byrådet i Ringsted Kommune for Radikale Venstre. Foto: Anders Ole Olsen

Tidligere politiker: Kommunaldirektør blev fyret otte år for sent

Ringsted - 22. juni 2020 kl. 06:45 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nu fyrede kommunaldirektør Jacob Nordby skal ikke have æren for at redde Ringsted Kommunes anstrengte økonomi efter finanskrisen. Det skal daværende socialdirektør Lisbet Overvad, men hun blev mobbet ud i stedet, anfører ældrerådsformand Hanne Hyldgaard.

I DAGBLADET Ringsted fik den nu fyrede kommunaldirektør Jacob Nordby tildelt noget af æren for at være med til at gennemføre en spareplan på 50 millioner kroner i Ringsted Kommune i 2010-2011 i kølvandet på finanskrisen.

Takken bør dog udelukkende tildeles den daværende socialdirektør Lisbet Overvad. Det mener den nuværende ældrerådsformand Hanne Hyldgaard, der dengang var politisk aktiv i byrådet for Radikale Venstre og tillige formand for Social- og Sundhedsudvalget.

- Jeg vil gerne minde om, at det var Lisbet Overvad, der blev sat til at gennemføre en spareplan på 29 millioner kroner på ældreområdet. Det endte så med at blive en besparelse på 35 millioner kroner, og hun gennemførte planen, uden at vi fik en eneste klage. Hun var en meget dygtig direktør, og hvis ikke hun var blevet ansat, var Ringsted Kommune blevet sat under administration, anfører Hanne Hyldgaard.

Hun havde derfor gerne set, at Lisbet Overvad var fortsat mange år i kommunen, men det viste sig umuligt, da forholdet til Jacob Nordby blev for anstrengt omkring juletid i 2011.

- Som jeg oplevede det, blev hun mobbet ud, og det ærgrede mig allerede dengang. Jeg havde hellere set, at kommunaldirektøren var stoppet, siger Hanne Hyldgaard.

Stod bag Café Ingeborg Hun tilføjer, at det er Lisbet Overvads fortjeneste, at Ringsted Kommune i dag har den velfungerende Café Ingeborg for særlige medarbejdere.

- Hun var nytænkende i forhold til arbejdet med særlige medarbejdere og fik etableret et godt samarbejde med kokken Søren Gericke omkring glad mad projektet. Lisbet fik bygget et solidt fundament, som Ringsted Kommune har formået at bygge videre på via leder af Café Ingeborg Anne Mikkelsen, siger Hanne Hyldgaard.

Den nuværende ældrerådsformand hæfter sig også ved den store gang i svingdøren, som der har været på ledelsesgangene i Ringsted Kommune siden Lisbet Overvad blev opsagt.

- Det kan godt være, at kommunaldirektøren var med til at gennemføre mange besparelser i begyndelsen, men til gengæld har det kostet kommunen dyrt, at mange ledende medarbejdere blev fyret i løbet af den 10-årige periode, mener Hanne Hyldgaard.

