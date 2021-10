Kommuneplan 2021. Kort over mulige nye boligområder i kommunen. Grafik: Ringsted Kommune Foto: Ringsted Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere borgmester ejer det meste af jorden ved naturperle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tidligere borgmester ejer det meste af jorden ved naturperle

Ringsted - 06. oktober 2021 kl. 14:23 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Sammen med to søskende ejer den tidligere Ringsted-borgmester Niels Ulrich Hermansen det meste af jorden i Kommuneplanens Område 5, som kan blive omdannet til et nyt boligområde. Grunden ligger mellem Sorøvej og Havemøllevej.

Han vil ikke komme med bud på, hvordan et eventuelt boligbyggeri ville kunne tage sig ud og ønsker ikke at kommentere sagen, så længe den er under politisk behandling.

- Jeg har ingen kommentarer, lyder det fra Niels Ulrich Hermansen.

Birthe og Niels Henning Skovgaard ejer en mindre del af jorden i Område 5 og slår fast, at ægteparret kun vil sælge deres jord, hvis det er med henblik på at opføre et byggeri, der passer ind i den nuværende natur.

- Jeg tror, det kan blive et rigtig godt område, hvis man laver det rigtigt. Det kan blive et dejligt område, siger Niels Henning Skovgaard.

Parret vil dog ikke sælge for enhver pris.

- Det skal være på en pæn måde og måske med en form for bofællesskab, som kunne falde ind i det her område. Det kunne der være en idé i, fortsætter Niels Henning Skovgaard og slår fast, at han er meget naturinteresseret.

- Jeg vil ikke være med til at ødelægge området. Det kan man ikke være bekendt. Jeg erkender, at vi er meget glade for at bo her, men det kan på den anden side heller ikke være os, der forhindrer udviklingen, siger Niels Henning Skovgaard

Det skal med andre ord være et projekt, der giver mening og med respekt for naturen, hvis Birthe og Niels Henning Skovgaard skal sælge deres jord og tilhørende bolig gennem flere årtier.

På den anden side af Ringsted Ådal har der været protester mod planerne, og op mod 500 borgere har indtil videre skrevet under på et protestbrev til politikerne i Ringsted Byråd. Her skal de snart tage stilling til, om Kommuneplanen skal vedtages, eller om der skal ske ændringer. Høringsfasen over Kommuneplan 2021 udløb 1. oktober, og sagen skal nu behandles politisk over de kommende måneder.

relaterede artikler

Byggefirma har store planer ved naturperle 06. oktober 2021 kl. 13:25

Politikere afventer høringssvar 29. september 2021 kl. 16:49

Tilflyttere: Parcelhuse vil ødelægge området 29. september 2021 kl. 15:43