Tidlig pension: Lokalpolitiker glæder sig på Arnes vegne

Ringsted - 12. oktober 2020 kl. 13:26 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er ikke kun Arne, der er glad for regeringens nye pensionsaftale om retten til tidlig pension. Også Per Flor, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Ringsted, glæder sig over aftalen, der blev lukket i lørdags, og som fra 2022 giver lønmodtagere og selvstændige mulighed for at trække sig tidligere tilbage efter et langt arbejdsliv.

- Jeg synes, det er en god aftale. Den indeholder, det man havde lovet, nemlig, at det skulle være en ret, ikke en efterlægelig og kommunal vurdering, som seniorpensionen f.eks. er, siger Per Flor om pensionaftalen, eller ”Arne-pensionen” opkaldt efter bryggeriarbejder Arne Juhl, der siden folketingsvalget sidste år er blevet brugt som maskot for aftalen.

6000 fra beskæftlgelse til pension Ifølge beskæftigelsesministeriet ventes 41.000 helårspersoner i 2022 at få ret til tidlig pension. Otte ud af ti er ufaglærte eller faglærte. Det skønnes, at 24.000 helårspersoner vil benytte retten, og at 6.000 af dem vil komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster.

Per Flor mener ikke, at det vil gå synderligt udover udbuddet på et arbejdsmarked, der ellers er knægtet af coronakrise og 30.000 ledige i skrivende stund. - Det kommer ikke til at betyde det store. Der kommer 300.000 ind på arbejdsmarkedet hvert år, men der kommer ikke 300.000 ud og i hvert fald ikke på retten til tidlig pension, siger Per Flor og påpeger, at langt fra alle i målgruppen vil benytte sig af retten.

- Folk, der har en normal indkomst og som ikke føler sig nedslidte, vil aldrig vælge at gå ned på 13.000 kroner, som man får, siger han og tilføjer: - Man skal huske på, at satsen er sat efter den almindelige folkepension, så aftalen er virkelig tiltænkt dem, der ikke orker at være længere på arbejdsmarkedet.

Et godt alternativ Per Flor mener, at ”Arne-pensionen” er et godt alternativ til efterlønsordningen, der ifølge lokalpolitikeren er blevet væsentligt forringet. - Det er en overgangsordning for alle dem, som før brugte efterlønsordningen og ikke gider alt det bøvl med kommunen, siger Per Flor og tilføjer: - Det er til dem, der gerne vil have en værdig afslutning på deres arbejdsliv, inden skaden er sket.

Ordning vil gå i sig selv med årene Hvornår bryggeriarbejdere, elektrikere, sosu-assistenter, sygeplejersker eller andre lønmodtagere i fysiske hårde og nedslidende erhverv kan trække sig tilbage, afhænger af længden på deres arbejdsliv. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen. Per Flor ser retten til tidlig pension som en midlertidig ordning, der om 10-15 år vil gå i sig selv. - Fremover bliver der ikke mange, der er begyndt at arbejde som 17- eller 18-årige. Så på et eller andet tidspunkt bliver ordningen overflødig.