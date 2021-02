Artiklen: Tid til at gå på pension

Tid til at gå på pension

Kundemedarbejder Marianne Andersen, Nordea, har valgt at gå på pension med udgangen af februar måned. Hun har sidste arbejdsdag 2. februar.

Marianne Andersen begyndte i bankverdenen i 1977 hos den daværende Sjællandske Bank, hvor hun var ansat på personalekontoret og samtidig var sekretær for organisationschefen i Sjællandske Bank.

Marianne Andersen var med i Kronebanken og Provinsbanken, hvorefter hun rejste til København i to år. I 1987 blev Marianne Andersen ansat i Ringsted Sparekasse som direktionssekretær, hvor hun fungerede indtil Ringsted Sparekasse blev opkøbt af Roskilde Bank i 1996. Her fortsatte hun, og uddannede sig, så hun fik med kunder at gøre.