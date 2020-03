Thorzager udgiver filmmusik

Betegnelsen "Whitehat" dækker over computerhackere, der hyres af virksomheder til at teste deres IT-sikkerhed, fremgår det af en pressemeddelelse.

I filmen opdager to unge hackere en række dokumenter fra den virksomhed de tester, der viser at der foregår svindel og hvidvask.

Filmen er lavet af instruktør Christian Dollerup Petersen, der i begyndelsen af efteråret kontaktede Claus Thorzager for at høre om han var til at overtale til at lave musikken til filmen.

Instruktøren havde lyttet til Thorzager's "12 Byer -12 Drømme", og kunne rigtig godt tænke sig at få samme stemning i musikken til filmen. - Jeg synes, at musikken fint står for sig selv, og giver et godt indtryk af den verden filmen beskriver. Derfor fik jeg lyst til at udgive en del af materialet, som er tilgængeligt nu, udtaler Claus Thorzager.