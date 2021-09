Thomas har lavet keramik over kulisser til kunst med nøgne kvinder

Den anerkendte billedkunstner Thomas Kolding er flyttet til Ringsted - vi tegner et portræt af manden.

Ringsted - 10. september 2021 kl. 19:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Man ville have forventet malerpletter i alle tænkelige primærfarver, farverige fodaftryk eller henslængte pensler i hjørnet, men ikke hos Thomas Kolding. For som billedkunstneren siger fra sit atelier i villaen i Ringsted:

- Malingen flyver ikke rundt omkring hos mig. Jeg er nok den mere ordentlige type.

Thomas Kolding viser lidt rundt i sine høje, herskabelige stue, hvor staffelier står tilbage med ufærdige værker. Nogle forestiller kroppe, nøgne eller iklædt jakkesæt, andre landkort med topografisk nøjagtighed. Alle i samme grålige og mørke nuancer, hvilket der måske er en højere mening med, iagttager man det endnu uspolerede plankegulv.

- Har man en rød, man kommer til at spilde, har man spor over det hele. Det smitter jo af det skidt!

Pligten og passionen Som så mange andre billedkunstnere lever Thomas Kolding et liv, der er splittet mellem pligten og passionen: Hans tjene-penge-job i København og livet som billedkunstner, han i dag betragter som et »pænt økonomisk supplement«.

Når Thomas Kolding ikke maler sine grandiose malerier af fotorealistiske kvindekroppe og habitmand i gakkede positurer i sin villa, arbejder han nemlig som møbelindkøber og scenograf på Det Kgl. Teater i København.

Thomas Kolding i sit atelier i villaen i Ringsted. Foto: Kenn Thomsen

Med sin næsten nyerhvervede villa i Ringsted, som han deler med konen, er Thomas Kolding således atter blevet pendler fra provinsen efter tidligere at have boet i Vordingborg.

- Den største grund til, at vi flyttede til Ringsted sidste år, er, at vi rigtigt gerne ville have en hund. Vi boede til leje på Nørregade i København, og gør man det, er det umuligt at få en hund, siger Thomas Kolding, der også havde atelier i Københavnerhyblen.

- Mit atelier i Nørregade var gennemgangsrum i lejligheden. En gang imellem fik jeg et chok, hvis min kone eller datter kom gående igennem, siger han med et smil og tilføjer:

- En morgen så jeg, at der var kommet en ny togforbindelse med kun 33 minutter til København. Så kiggede jeg på huspriserne i Ringsted. Og så begyndte det at blive sjovt.

Far og søn Thomas Koldings far var abstrakt billedkunstner, men arbejdede i Skatteforvaltningen i Københavns Kommune for at få det til at løbe rundt. Lige siden Thomas Kolding sad med i farens atelier og malede efter hans malerier, har han stræbt efter et liv med kunsten, men han har også altid vidst, at det er svært at leve af.

En gammel montre fra en guldsmed pryder atelieret som æstetisk opbevaringsløsning. Foto: Kenn Thomsen

Af samme grund har han også valgt løsningen med atelier og bolig under samme tag.

- Som kunstner har man som regel ikke mange penge, så hvis jeg også skulle have et atelier udover mit hus og realkreditlån, begynder det at blive lidt dyrt, siger han og slår fast, at løsning er langt mere praktisk end at have et atelier andetsteds.

- For mig er det enormt rart at kunne integrere min bolig med mit atelier. Tiden er knap, og mange gange bruger man halve til hele timer på bare at komme derhen, siger Thomas Kolding og tilføjer:

- Tiden er nok min værste fjende, når jeg maler.

Fra keramik til kulisser Han har dog ikke altid malet. Efter ni »dødssyge skoleår« søgte Thomas Kolding ind på Danmarks Designskole i 1988 og blev optaget i første hug.

- Jeg begyndte på keramik, fordi jeg syntes, det var sjovt at modellere, men jeg havde nok ikke rigtigt fundet mig selv som kunstner endnu, siger han.

Det gjorde han til gengæld, da han senere blev kæreste med en operasangerinde, som introducerede ham for teatret.

- Lige pludselig begyndte min interesse for rumlighed og det tredimensionelle at give mening, så jeg lagde maleriet på hylden og begyndte at lave kulisser og scenografi i stedet, siger Thomas Kolding, der blev optaget på scenografilinjen og brugte en stor del af 90'erne på de skrå brædder.

Thomas Kolding maler hjemme fra privaten i Ringsted, hvor han og konen flyttede til under corona. Før boede familien i det centrale København, men har også tidligere slået deres folder i Vordingborg. Fotos: Kenn Thomsen

I begyndelsen af 00'erne begyndte han at male kunst på fuldtid.

- I begyndelsen af 00'erne delte jeg etage med kunstneren Marco Evaristti, fik et galleri og økonomisk optur, hvor jeg rent faktisk kunne leve af min kunst alene. Folk havde mange penge mellem hænderne, som de gerne ville investere i god kunst. Og det nød jeg godt af, siger Thomas Kolding.

Sans for scenografien I dag tjener han ikke bare penge på jobbet som møbelindkøber. Han trækker også på det kunstneriske med sine malerier af bygninger og mennesker.

- Noget af det nye er, at jeg sammenblander mit arbejdsliv som scenograf med mit virke som billedkunstner, siger Thomas Kolding og peger på et nyere maleri, hvor flere lag vokser frem fra lærredet, som var det en kulisse til en teaterforestilling.

- Det her er klippet ud af sandwichpap og limet på. Det er ikke, fordi det er målet, det er mere for at gøre noget, man ikke må, siger han og slår fast:

- Jeg brækker mig over monotoni og ensformighed og synes, det er skidesjovt at gå over grænserne for den gode smag.

Thomas' far var selv billedkunstner. Hans interesse for at male har han derfor haft med sig hele livet igennem. Foto: Kenn Thomsen

Thomas Kolding har lige solgt tre malerier over en periode på halvanden måned. Pengene går til istandsættelsen af den gamle villa fra 1912, som ifølge billedkunstneren kunne være taget ud af en fransk sommerdag.

Han viser ud i gårdhaven med sin bløde bamsehund i hælene som trofast følgesvend for at understrege associationen.

- Så står man lidt i solen og maler, drikker lidt vin og kan gå til og fra maleriet, som det passer én. Her er skønt i modsætning til Vordingborg, hvor jeg følte mig meget alene, siger Thomas Kolding, der efter et år i Ringsted allerede har fået flere venner i byen.

Folk i Ringsted er skidesøde Thomas og hans kone er allerede positivt overrasket over Ringsted. - Folk er skidesøde. De snakker og smiler på gaden, hvilket de hverken gør i Vordingborg eller København, hvor folk vader rundt i deres egne navler, siger han og slår fast med en spændende cliffhanger:

- Af alle de steder, jeg har boet i mit liv, er Ringsted nok det hyggeligste, men det kunne være rigtigt fedt at få kunsten hertil og åbne et galleri.

Hvordan og hvorledes ved Thomas Kolding endnu ikke. Lige nu er han kun sikker på én ting:

- Gulvene forbliver nok ikke hvide!