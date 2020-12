The Manifesto klar med tømmermandsmad 1. januar

Se billedserie Coskun Sakarya har fået fat i et vindsvinehovet, som kommer til at hænge i Bar-Be-Que-Hall. Fotos: Jørgen Jørgensen

Ringsted - 26. december 2020 kl. 10:45 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

I Tyrkiet er der vildsvin, det er et dyr, der overlever næsten alt. Derfor har Coskun Sakarya valgt et vildsvin som logo på sit spisested, The Manifesto, der åbner 2. januar i den gamle Apotekergården, Nørregade 12 i Ringsted.

- Tænk, at man vælger at gøre det her, siger Coskun Sakarya og henviser til coronasituationen.

The Manifesto består af to dele - en grillbar - Bar-Be-Que-Hall og en cateringdel.

Maden er lavet med gode råvarer og den er lavet fra bunden. I Bar-Be-Que-Hall kan man blandt andet få spareribs, pulled pork, fish'n chips, gourmet hotdogs med videre. Der bliver lidt spisepladser, men det er primært lagt an på take-away.

Der vil være tre retters menu, som bliver skiftet ud hver måned.

Prisniveauet er, så alle kan være med på det, mener Coskun Sakarya.

Skal man holde fest, kan der bestilles brunch, tapas og mad til barnedåb, bryllup og enhver anden lejlighed.

Da Coskun Sakarya hader at få mad i alu- eller plastbakker, har han investeret i genbrugsporcelæn, fint porcelæn, som har en historie. Ligesom der er med Apotekergården, hvor det gamle apotek stadig står som for over år siden.

Coskun Sakarya, der kom til Danmark for 16 år siden, har været godt omkring i den gastronomiske verden. Han er uddannet kok hos Klavs Styrbæk i Odense, og ham kategoriserer Coskun Sakarya som en rigtig kok, der laver mad med respekt for natur og dyr.

Mens Coskun Sakarya var på Fyn vandt han Fynsmesterskabet i madlavning og østersåbning og blev nummer to ved DM i madlavning.

Da han var udlært flyttede han til København, hvor kulturen er en anden.

Her var han på gourmetsteder som Noma og Studio, ikke som ansat men han har haft interessetimer for at lære og blive inspireret.

Han har ansat været på Cofoco og været køkkenchef på Sagafjord i Roskilde.

- Smagsmæssigt er jeg mere til landkøkkenet med braiserede retter, mad fra bunden, siger Coskun Sakarya.

- Det man husker, det er det man søger efter.

Coskun Sakarya husker sin farmors mad, og det er der han gerne vil hen, med sin madlavning.

- Jeg er ikke en helt almindelig standardkok. Jeg går meget op i mit fag, slår Coskun Sakarya fast.

Coskun Sakarya har arbejdet i København, siden han blev udlært.

- I januar blev det for meget med transport og familie. Jeg sagde, nu går det ikke længere, Jeg sagde arbejdet op, og så kom corona, fortæller Coskun Sakarya.

Ideen med at være selvstændig har altid været der. For tre et halvt år siden gik han med planen om at åbne en fransk bistro i hjørneejendommen Torvet, Sct. Hansgade. Vennerne frarådede ham det, og der var så meget negativt om Ringsted på det tidspunkt. Dengang hed det sig også, at folk fra Ringsted gerne kørte udenbys for at gå at spise.

- Under coronaen tænkte jeg; nu skal der gang her i byen, der skal ske noget mere her, siger Coskun Sakarya.

Nu er den historiske Apotekergården blevet sat i stand med helt nyt køkken, opvask, opbevarings- og fryserum, men forlokalet, det gamle apotek, er der ikke pillet ved, bortset fra, at gulvet er sat i stand.

I det gamle apotekslokale kan man - når coronarestriktionerne engang tillader det - sidde at spise. Til sommer bliver der udendørs servering.

Coskun Sakarya står tidligt op den 1. januar, for at lave tømmermands-mad til dagen derpå. Han laver 400 burgere med pulled pork, som han udleverer gratis. Det er dog vigtigt at understrege, at man skal bestille på forhånd på webshoppen Manifesto.dk.

Der kan kun bestilles én burger per email-adresse, og efterfølgende får man et nummer, som bevis på, at der kan hentes en burger den 1. januar fra klokken 13-17.

- Man skal bestille, ellers får man ikke noget, slår Coskun Sakaray fast.

Fra den 2. januar har The Manifesto åbent for take-away.