Regionsdirektør i Falck Jakob Wohlgemuth forventer, at der bliver mulighed for at få en coronakviktest i Ringsted allerede inden ugens udgang. Foto: Jens Wollesen

Testudbyder er klar med lyntestcenter inden fredag

Han tilføjer, at Falck over for Region Sjælland er kontraktligt forpligtet til at levere lyntest i seks forskellige kommuner, men at man arbejder på at få flere teststeder op at stå og klar til åbning i denne uge.