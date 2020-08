Se billedserie Første stop på fredagens testarbejde var ved værestedet Bjælken. Her ses teamet bestående af fra venstre socialvejleder Sussi Rifseim, leder af socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Reinhold Schäfer og social- og sundhedshjælper Tanja Viborg fra Region Sjælland. Foto: Jakob Fønss

Send til din ven. X Artiklen: Testhold kan nå 250 borgere på en dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Testhold kan nå 250 borgere på en dag

Ringsted - 15. august 2020 kl. 17:03 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da smitteudbruddet med coronavirus eksploderede på Danish Crown i Ringsted fik leder af socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Reinhold Schäfer en ekstra arbejdsopgave.

Læs også: Målrettet testning fortsætter selv om smittekæder er brudt

Han blev sat i spidsen for et udkørende testteam bestående af testpersonale fra Region Sjælland og socialvejledere fra Ringsted Kommune.

- Det har i første omgang handlet om at skabe tryghed blandt Ringsted-borgerne. Det er en opgave, som passer godt til mit team af opsøgende medarbejdere. De har siden coronakrisen begyndte i februar og marts draget omsorg på afstand for de omkring 440 borgere, som vi har kontakt med i socialpsykiatrien. Opgaven er blevet løst i et godt samarbejde med Kirkens Korshærs leder Mikkel Benzer, forklarer Reinhold Schäfer.

Det er en holdning, som deles af Mikkel Benzer.

- Vores fælles styrke er, at vi tager os tid til at snakke sammen, når der er behov for det uanset dag eller tidspunkt. Derfor fandt vi også hurtigt ud af at få testet alle vores omkring 100 brugere som nogle af de første i Ringsted Kommune. Heldigvis var der hverken smittede blandt vores brugere eller personale, så det fejrede vi med en grillfest, fortæller Mikkel Benzer.

En klar rollefordeling Hver dag er et team på tre til fire personer klar til at køre ud for at klare dagens testprogram, der kan inkludere test af op til 250 borgere .

Medarbejderne fra socialpsykiatrien står for at informere og hjælpe borgerne på stedet, mens en medarbejder fra Region Sjælland tager sig af podningen..

- Vi har et super samarbejde med Region Sjælland, siger Reinhold Schäfer.

Fredag eftermiddag mødes teamet klokken 16 og herefter venter syv stop, inden turen slutter med sidste test klokken 21.30.

- Vi strækker os langt for at sikre os, at vi får testet en potentielt smittet borger, når det kan lade sig gøre i forhold til vedkommendes arbejde eller andet presserende, forklarer Reinhold Schäfer.

Han skal fredag på tur med socialvejleder Sussi Rifseim og social- og sundhedshjælper Tanja Viborg fra Region Sjælland.

Sidstnævnte medbringer det nødvendige testudstyr og de obligatoriske visirer, handsker, mundbind og plastdragter.

- Det er virkelig varmt at have de her dragter på, fortæller Tanja Viborg, mens hun omhyggeligt sørger for at lukke dragten rigtigt bag på.

- Vi ser uden tvivl lidt mærkelig ud, når vi går rundt i byen med noget, der minder om en rumdragt. Jeg håber ikke, at borgerne bliver bange for os, når de ser os, tilføjer Reinhold Schäfer.

Kan tilbyde ophold Når teamet kommer rundt i kommunen har de også mulighed for at være behjælpelige med at få flyttet borgere, der skal i karantæne, hvis der ikke er de rette muligheder i borgerens egen bolig.

- De første karantæneramte slagteriarbejdere er nu færdige med at skulle isolere sig og de kan derfor frit bevæge sig rundt. Derfor er det vigtigt at sige, at man skal passe på ikke at blive mistroisk og tænke det værste, hvis man ser en person, som man ved har arbejde på Danish Crown, lyder det fra Reinhold Schäfer.

Ud over de udfarende opgaver står teamet også for at teste alle medarbejdere i Ringsted Kommunes social- og sundhedssektor hver anden uge.