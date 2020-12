Testcenter udvider åbningstiderne frem mod jul

Nu er testcenteret åbent alle dage frem mod jul, også lørdag og søndag, kl. 10-15.

Efter jul går det lokale testcenter i Ringsted tilbage til at have åbent onsdage og fredage kl. 10-15. Helligdagene betyder, at testcenteret i Ringsted vil have lukket fredag den 25. december og fredag den 1. januar.