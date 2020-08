Søndag eftermiddag bliver den sidste coronatest taget i Anlægspavillonen, der lukker for test af borgere uden symptomer. Ansatte på kommunens sundhedsområde skal dog fortsat kunne testes i pavillonen. Foto: Jakob Fønss

Testcenter lukker i Ringsted

Ringsted - 21. august 2020 kl. 12:50 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange steder er der ventetider på at få taget en coronatest i testcentrene. Det er der ikke i Ringsted, til gengæld er der kun 2 dage tilbage at nå det i, hvis man ønsker at blive testet og ikke har symptomer på smitte.

Fredag klokken 12.36 var der stadig 37 ledige tider i testcentret i Anlægspavillonen på Tværallé hen over lørdag og søndag, den sidste er søndag klokken 15.50, men så er det også slut.

Pavillonen blev hurtigt indrettet til testcenter, da virussen blussede op i Ringsted i slutningen af juli.

Det har hele tiden været meningen, at pavillonen skulle fungere som midlertidigt testcenter. De første periode blev dog forlænget til på søndag.

»Region Sjælland oplyser, at testcenteret lukker søndag den 23. august, da antallet af smittede er lavt, og der ikke har været konstateret samfundsmitte i Ringsted, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det særlige testspor for ansatte på slagteriet fortsætter. Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende vurdere, hvor længe test af Ringsted Kommunes medarbejdere på sundhedsområdet skal fortsætte med at blive testet, så derfor er der mulighed for, at der fortsat kan opleves testaktivitet i testcentret ved Anlægspavillonen i Ringsted nogle dage om ugen, lyder det fra kommunen.

- Der er rigtig mange borgere, der har taget imod tilbuddet om at lade sig teste i det midlertidige testcenter i Ringsted. Det har været et vigtigt redskab for myndighederne til at få et overblik, og derfor vil jeg gerne sige en stor tak til borgerne i Ringsted Kommune, der har bakket op om sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Jeg håber, at den opbakning fortsætter, selv om det ser ud til, at den hurtige indsats er lykkedes, og der lige nu er et lavt antal nye smittede, siger borgmester Henrik Hvidesten.

Efter søndag kan borgere fortsat lade sig teste i Testcenter Danmarks øvrige testcentre, blandt andet i Roskilde eller Næstved.