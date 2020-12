Over 1000 personer om dagen har ønsket at lade sig teste i Falck?s første testcenter i Ringsted.

Testcenter bestormet: Nu er det flyttet

Falck's testcenter i Ringsted bestormes med henvendelser. Der testes nu over 1000 personer om dagen.

Det høje antal betød forleden, at personalet måtte holde åbent en time længere for at få alle, der stod i kø, igennem testcentret.