Medarbejderne på 23 kommunale og ti private daginstitutioner i landområderne har siden den 25. januar fået tilbudt kviktest på matriklen. Nu indstilles tilbuddet til fordel for to permanente testcentre i Ringsted og Benløse.

Testbusser bliver rullet tilbage og erstattet af to nye testcentre - det var spild af ressourcer

- Ærgerligt, at de bliver nedlagt

Ifølge Laila Petersen har det været en stor hjælp at få tilbudt test på arbejdsmatriklen i stedet for at skulle køre til Ringsted to gange ugentligt.

- De fleste af os bor i Jystrup eller i området, så at skulle køre til Ringsted før eller efter arbejde, er lang tid at bruge på at blive testet, når det også skal være udenfor arbejdstiden, siger Laila Petersen og slår fast:

- Det er da ærgerligt, at de bliver nedlagt.