Se billedserie De 30.000 kroner kommer til at gå til nyt inventar til tennisklubbens klubhus, som benyttes af mange. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Tennisklub modtager stor donation - det skal pengene bruges til

Ringsted - 06. juli 2021 kl. 13:42 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

Glæden var ikke til at tage fejl af hos Ringsted Tennisklub her til morgen, da en repræsentant fra Trelleborg Fonden var forbi med en stor donation på 30.000 kroner.

- Det er vi bare rigtig taknemmelige over, lyder det fra formand for tennisklubben Svend Erik Thomsen.

- Vi søger af og til penge hos fonde og har gennem tiden været heldige, men det her er nok den største donation, vi har modtaget, fortsætter han entusiastisk.

Nyt inventar

Donationskronerne kommer netop til at gå til nyt inventar i klubhuset, forklarer Svend Erik Thomsen:

- I mange år har vi manglet gode møbler, og det er vigtigt for sådan et mødested her, som bliver brugt af rigtig mange, især børn og deres forældre. Og så oplever vi faktisk medlemsfremgang nu, så det understreger bare endnu mere vigtigheden af et godt klubhus, lyder det fra formanden:

- Vi har kig på nogle fleksible møbler. Vi tænker 15 stole og tre borde, som kan slås sammen til et langbord, fortsætter han med store armbevægelser og understreger:

- Det er et gammelt og historisk sted det her klubhus, så det er virkelig vigtigt for os, at vi kan finde pengene til at vedligeholde det, så folk fortsat vil have glæde af det.

Det er godt for alle

Det var John-Erik Noer fra Sydbank, der troppede op med checkhæftet:

- Det er fedt at se, at pengene kommer til at gå til et godt formål, siger han og opfordrer alle lokale foreninger til at søge hos fonden:

- Det er kun godt for alle, og vi vil rigtig gerne støtte lokale foreninger og ildsjæle.