Tennisklub hejser flaget til ny sæson

Der vil efterfølgende være mulighed for at deltage i en hyggelig turnering, hvor alle kan deltage.

Onsdag aften fra 19.30-21.00 er der instruktion for voksne begyndere. Alle, der har lyst til at lære at spille tennis kan på klubbens hjemmeside www.ringstedtennisklub.dk tilmelde sig et seks ugers introduktionsforløb, hvor man også får en tennisketcher. Første gang er onsdag 12. maj klokken 19.30.