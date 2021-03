Se billedserie Med Safe Tape undgår man en øm tommelfinger, hvis man taper meget. Privatfoto

Tapedispenser og tredelt bh gik videre til DM i innovation

Ringsted - 20. marts 2021 kl. 10:05 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

To grupper elever fra ZBC i Ringsted vandt i torsdags SM i innovation og iværksætteri. Konkurrencen er iværksat af Fonden for Entreprenørskab, og er for elever fra STX, HHX og HTX og HF.

I kategorien Trade og Skills vandt Cecilie Smith Berlin, Kristine Demuth, Marie Hansen med en tredelt bh, Le Changement. Det er en bh, der kan justeres, skiftes og tilpasses alt efter behov, størrelse og udseende.

Efter at have lavet en forretningsplan syede Kristine Demuth og hendes farmor en prototype af bh'en. Den består af skåle, omstykke og stropper.

Ideen med at lave en tre-delt bh opstod, fordi pigerne og deres omgangskreds har det her problem, at det ikke altid er det nemmeste at finde den rigtige bh, der passer og sidder godt.

Arbejdet med at skabe produktet har været lidt svært i forhold til, at det er gruppearbejde. Pigerne har dog mødtes nogle gange undervejs, så det har fungeret fint nok.

Om chancerne for et DM tør Kristine Demuth ikke spå om.

- Jeg føler selv ideen er god, men det kræver meget mere end kun den idé. Jeg synes selv ideen er rigtig god. Hvis den bliver til noget, vil jeg selv benytte mig af det her produkt, siger Kristine Demuth.

Bh'en fik rigtig meget ros af en mandlig og en kvindelig dommer. Den kvindelige dommer opfordrede gruppen til gå videre med produktet.

Kristine Demuth synes, det har været fedt at arbejde med iværksætterprojektet.

- Jeg kan godt lide at være kreativ. Så synes jeg også det er fedt, at der bliver gået op idet. At der er et DM og DM, siger Kristine Demuth.

Tape uden øm finger

I kategorien Business og Service vandt Jakob Kristensen, Lasse Schlichting, Mathias Dall og Tobias Larsen.

De har arbejdet med en tapedispenser, som kan betjenes mange gange, uden man får ondt i fingeren.

De fik ideen, fordi én i gruppe har kendskab til en person i detailbranchen, som kunne berette om en øm tommelfinger efter at have brugt en tapedispenser meget.

- Ingen af os har arbejdet i detailbranchen og vi vidste ikke, at det var et reelt problem, siger Tobias Larsen.

En markedsundersøgelse viste, at andre har samme problem.

Gruppen har arbejdet på at skabe en dispenser, hvor tapen ikke skal trækkes hen over knivblade, men hvor der er en kniv, som skærer tapen over.

Prototypen er dog ikke helt på plads endnu, da den skal laves på skolen på 3D print, så det har ikke været muligt for eleverne, at gøre den færdig endnu.

Der blev alligevel taget godt imod produktet ved konkurrencen.

En af dommerne, som er fra Københavns Erhvervhus, var meget interesseret i Safe Tape og var meget imponeret over gruppens forretningsplan.

- Han troede ikke, at nogle på vores niveau kunne lave en forretningsplan på det niveau, vi havde lavet, fortæller Tobias Larsen.

Tobias Larsen er klar over, at nogle af de andre vindere er et godt stykke foran Safe Tape, så hvis de skal vinde DM, kræver det noget arbejde.

Stor bevågenhed

Michael Præstgård, der underviser i innovation på ZBC, havde syv klasser med til SM.

Han fortæller, at konkurrence har meget stor bevågenhed, fordi man gerne vil fremme iværksætteri.

Både kongelige og dommere fra Løvens Hule har tidligere været inde over. I år blev konkurrencen skudt i gang af Stine Bosse.

- I forhold til almindelig klasseundervisning, så vokser de gevaldigt. De skal foran dommere, som har deres egen virksomhed. Det er mere spændende, end når det er foran mig, siger Michael Præstgård.

Han glæder sig over at se den gnist, eleverne lægger for dagen.

De to vinderhold skal viderer til DM den 22. april.

Vindere bliver nu taget under vingerne af Væksthus Sjælland, for at forberede dem endnu bedre til DM. De skal på kursus i næste uge.