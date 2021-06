Se billedserie Mind Mover er en social organisation, der udvikler aktiviteter og forløb, der har til formål at fremme unges refleksionsevner og handlekompetencer. Foto: Kim Rasmussen

Tanker kan flytte bjerge ... og folkeskoleelever en formiddag

Ringsted - 08. juni 2021 kl. 18:02 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Uddannelse er mange ting her i livet, og der er ikke nødvendigvis en forkert vej, men én ting er sikkert; Tag det stille og roligt.

Sådan lød budskabet fra Nadia Ahmed, da den sociale organisation Mind Movers afsluttede sin rundtur til alle klasser på Campusskolen i Ringsted.

I sin personlige fortælling stak medarbejderen en stikpille til præstationssamfundet, hvor hendes jagt efter de bedste karakterer ofte er blevet forsinket af flugten fra fordomme: Om alt lige fra tørklæde, tro og en anderledes teint.

- Jeg stak ud på mit gymnasium, og det var ikke bare min opfattelse. Jeg fik det også at vide. Her kom jeg med tørklæde og mørklødet hud, og selv om jeg altid lavede mine lektier og kom til timerne, endte jeg altid på lave karakterer, sagde Nadia Ahmed og holdt en pause fra rundkredsen af de koncentrerede skoleelever fra 7. klasse:

- Jeg kunne mærke, at jeg ikke bare skulle arbejde hårdt i fagene, men også arbejde for at bryde fordomme omkring mig som person med en anden etnisk baggrund.

Et forventningspres At bryde fordomme og forventninger og på den måde gøre en forskel ligger Jamil Farah Mehdi meget på sinde. Han har gennem de sidste 12 år arbejdet med foredrag, oplæg og undervisning blandt unge, forældre og fagfolk, og stiftede Mind Movers i 2018 for at skabe bedre karma i uddannelsessektoren.

- Der er et forventningspres i samfundet. Vi skal skynde os igennem forskellige uddannelser og skal allerede i folkeskolen vide, hvad vi skal være, når vi bliver voksne. Den forestilling er jeg grundlæggende imod, siger Jamil Farah Mehdi i en ledig stund mellem dagens mange aktiviteter.

- Jeg startede Mind Movers for at komme ud og fortælle de unge, at de har masser af tid. Vi vil gerne give de unge et håb om, at de altid kan finde et ståsted i livet ved at fortælle, at der ikke findes rigtige eller forkerte valg.

Den personlige fortælling Der er også fysiske aktiviteter i forløbet, men grundmetoden er den personlige fortælling og dialogen som et middel til at tænke og reflektere over sin egen livssituation.

Jamil Farah Mehdi mener, at der kan ske en afgørende personlighedsudvikling i spejlingen med en anden persons fortælling. Og derfor er det vigtigt, at man som medarbejder i Mind Movers tør at stå frem.

- Fællesnævneren for os i Mind Movers er, at vi alle sammen har haft svære liv, men på en eller anden måde har stået problemerne igennem og kommet ud på den anden side, siger Jamil Farah Mehdi, der tidligere har kæmpet med angst og dårligt selvværd - og kriminalitet.

- Hvor Nadias fortælling handler om skole og præstationspres, handler min egen om, hvordan problemer på hjemmefronten tidligere har påvirket min skolegang. Jeg gik fra at være klassens stille dreng til at være på kant med loven, siger han.

Flere ensomme unge Når Mind Movers oplever succes med deres forløb til grundskolerne og gymnasierne, er det også, fordi tiden er til det, mener Jamil Farah Mehdi.

- Der er helt sikkert en tendens til ensomhed, hvilket vi selvfølgelig også oplevede før corona, men helt klar er blevet forstærket af nedlukning og hjemmeskole. Der er også flere, der er blevet bedre til at snakke højt, og nogle gange får vi ting at vide, som ikke engang lærerne ved, siger Jamil Farah Mehdi og slår fast:

- Vi har en afsluttende aktivitet, hvor de unge skal skrive ting ned, de har svært ved. Der er rigtigt mange, der har svært ved at leve sundt, komme ud og gå tidligt i seng, fordi de føler, at de hele tiden skal være på.

Når hun kan, kan vi også Dagens aktiviteter er i fuld gang og foregår i cirkler, hvor de unge snakker om Nadia Ahmeds indledende fortælling. Står det til Kisha, Amina, Ruki og Sude fra 7. klasse, følger de gerne i hendes fodspor og tager en længerevarende uddannelse på et tidspunkt. Og som én af dem slår fast:

- Det giver helt klart håb og en tro på, at når Nadia kan, så kan vi også.