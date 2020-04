Tandlæge Gitte Bang, Nørretorv Tandklinik, var ked af at skulle lukke klinikken grundet corona, men synes der er mest ansvarligt. Foto: Pr-foto

Tandlæge: Og hvad med tandtråden

Det var en tung beslutning for tandlæge Gitte Bang at måtte lukke sin klinik i Ringsted grundet coronavirus.

For nylig var tandlæge Gitte Bang, Nørretorv Tandklinik i Ringsted på et førstehjælpskursus for tandlæger i patient psykologi.

Her lærte hun, at det ikke er af uvilje, at mange patienter ikke forstår, at de skal bruge tandtråd og i øvrigt børste deres tænder grundigt hver dag. Det er simpelthen fordi de ikke orker det. Eller synes, at det ikke er noget, som vedrører dem.

Mange mennesker har så meget eller lidt at se til, at det bliver en uoverskuelig opgave for dem, også at skulle varetage deres egen mundhygiejne.

Og i disse Coronatider kan de så ikke engang komme til tandlæge og skælde ud over, at der er kommet fem huller siden de sidst var på klinikken.

Det er til stor undren for Gitte Bang.

Hun har været tandlæge i snart 30 år, og i de sidste 18 år som selvstændig her i Ringsted.

Som alenemor til et barn på to år flyttede Gitte Bang til en fremmed landsdel og blev selvstændig klinikejer.

Gitte Bang har ikke fået noget forærende. Hun har hverken plukket sin eksmand eller arvet klinikken, men måtte i banken og låne et par millioner.

Hun har knoklet sig hele vejen op - med diverse jobs gennem studierne, ti år som ansat tandlæge og 18 år som klinikejer.

- Der ligger mange sved- og tåreperler i min klinik, og jeg er stolt af det. Jeg er glad for min klinik. Min tandklinik er et af mine livsværker, fortæller Gitte Bang.

Utryghed i klinikken Den 9. marts var Gitte Bang, som mange andre her i landet, klar over, at der var noget alvorligt i gære omkring Covid-19.

En virus var kommet til landet. En dråbebåren virus, som fører alvorlig sygdom og i værste fald død med sig.

- Jeg har selv en sygdom, som betyder, at jeg er en risikopatient i forhold til corona. Min allerede nedsatte lungefunktion tillader ikke, at jeg bliver smittet med corona, oplyser Gitte Bang i en pressemeddelelse.

- Endvidere havde jeg bekymrede medarbejdere, hvoraf en er gravid. Stemningen var præget af utryghed på min tandklinik.

På klinikken blev det stillet en stor spritstander lige inden for døren samt flere andre steder. Der blev hængt iøjnefaldende advarselsplakater op på døren og i venteværelset.

Patienterne blev spurgt ud om deres rejseaktivitet indenfor den sidste måned samt til deres helbredstilstand. Snot? Hoste? Feber? Andet?

Patienter fik forklaret, at når de ligger i tandlægestolen og tandlægen bruger sine maskiner, så står der en vandsky omkring dem og tandlægen i en radius af cirka en meter.

Det betyder, at både patient og tandlæge kommer til at befinde sig i et højrisiko arbejds- og smittefelt.

Patient med influenza Alligevel oplevede Gitte Bang den 9. marts, at en ældre mandlig patient havde svaret nej til alle klinikkens sluse-spørgsmål. Han lå nu i Gitte Bangs patientstol, og lige inden hun gik i gang med behandlingen, nævnte patienten, at "hvis i dag var i morgen, så ville jeg have meldt afbud."

På Gitte Bangs forespørgsel om hvorfor, svarede patienten, at han havde influenza.

- Kort efter denne patient havde været på min klinik, valgte jeg at lukke midlertidigt ned. Det faldt sammen med, at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned og at SST skrev ud til landets tandlæger, at vi kun må udføre kritisk behandling iført OP-dragter (operationsdragter, red).

- Det var mørke dage. Jeg græd mig igennem og vendte mine muligheder for klinikken med min mand. Mandag morgen ringede jeg til min revisor samt min advokat, fortæller Gitte Bang.

- Beslutningen om at lukke mit livsværk ned midlertidigt var taget ud fra tre vinkler: Den økonomiske, den smitteansvarlige og den medmenneskelige.

Spørgsmålet er, om klinikkens økonomi kan bære en nedlukning til og med juni 2020, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, i tilfælde af at man ikke kan lave kritiske behandlinger?

Gitte Bang sendte alle sine medarbejdere hjem. Hun kontaktede alle sine berørte patienter - meget trist til mode over situationen.

- Min klinik er ikke en bundløs pengetank. Jeg rammer formentlig bunden om nogle måneder på trods af diverse støttepakker og trepartsaftalen. Jeg er ikke fyringstruet. Jeg er konkurstruet, oplyser Gitte Bang.

- På trods af ovenstående, er jeg glad for min beslutning, fordi jeg synes, den er ansvarlig.

- Jeg har arbejdsmæssigt aldrig befundet mig i en lignende usikker situation. Jeg har kunne gøre, som jeg har gjort med min klinik, men jeg er klar over, at mange af mine kollegaer ikke kan gøre det samme. Mange af os klinikejere er jo ildsjæle, som brænder for vores klinikker, og lige nu brænder vi på forskellig vis, mener Gitte Bang.

- Personligt synes jeg, det var for farligt at blive ved, når jeg nu kunne konstatere, at min patient ikke synets corona involverede ham.

En masse spørgsmål - Tilbage står jeg nu med en masse spørgsmål i mit opbremsede tandlægehoved, siger Gitte Bang.

Hvorfor er der mennesker, som min mandlige patient, der kun tænker på sig selv?

Hvorfor er der stadig medborgere, som partout skal stå helt tæt på mig, når jeg handler ind?

Hvorfor smiler vi ikke lidt mere til hinanden, når vi nu passerer hinanden på vores utallige gåture?

Hvorfor føles det rart at synge morgensang med Philip Faber og mine børn hver morgen?

Hvorfor drønede formentlig alle mine patienter ud og hamstrede lokumspapir, når jeg nu i 30 år har forklarede dem om vigtigheden af at have en god mundhygiejne?

Hvorfor hamstrede de ikke tandtråd?