Taget på fersk gerning med koben i butik: Nu er dommen faldet

Ringsted - 30. september 2021

En 48-årig mand fra Ringsted er blevet idømt ni måneders fængsel for røveri og indbrud.

Røveriet fandt sted 14. november klokken 00.05 sidste år i en butik i Ringsteds bymidte, hvor manden brød indgangsdøren op. Butiksindehaveren fandt den nu dømte i forretningen, efter at han havde brudt to pengeautomater op. Den 48-årige råbte: »jeg slår dig med et koben« flere gange til butiksejeren, og situationen endte i håndgemæng, da røveren ville flygte, mens butiksejerne ville hindre ham i dette. Her tildelte den dømte ejeren et slag på armen med et koben, hvorefter han løb fra stedet med 3805 kroner.

I det andet forhold er manden dømt for at bryde ind på spillestedet Sungame i Ringstedcentret. Her havde manden i stedets åbningstid sat et vindue på klem, og klokken 02.25 9. december sidste år aflistede han vinduet og stjal en pengekasse med 8000 kroner. Han forsøgte også at stjæle yderligere 10.500 kroner, som var i pengekassen, men det mislykkedes, da han tabte pengene på stedet. Af ukendte årsager havde manden heller ikke held med at opbryde en vekselautomat.

I retten erkendte den 48-årige sig i forhold 1 skyldig i tyveri - men altså ikke røveri - og i forhold 2 erkendte han sig skyldig i det hele - indbrud og til dels forsøg herpå.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at manden - der tidligere er straffet for blandt andet røveri, tyveri og databedrager - skulle straffes for de to forhold med ikke under 10 måneders ubetinget fængsel.

Tro på offers forklaring Ved domsafsigelsen i forhold 1 lagde domsmandsretten vægt på butiksindehaverens forklaring og fandt det bevist, at den nu dømte er skyldig i røveri, idet han udøvede vold, da han ville flygte med pengene.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at manden er tidligere straffet. Han blev af Retten i Roskilde idømt ni måneders ubetinget fængsel og vilkår om at gå i behandling for stofmisbrug.

Udover straffen på de ni måneder havde butiksindehaveren også nedlagt påstand om en godtgørelse på 6300 kr. for svie og smerte.

En undersøgelse på Køge Akutklinik 14. november viste, at indehaverens venstre underarm var svært hævet sammenlignet med højre underarm. Den viste også smerter i venstre knæ og ringfingeren i højre hånd, ligesom der var smerter ved bevægelse og begrænset funktionsevne.

Den dømte mente ikke, at indehaveren skulle have godtgørelse. Han mente derimod, at indehaveren havde foretaget en civil anholdelse, hvilket altid indebærer en vis risiko, og at det derfor var indehaverens egen skyld.

Retten lagde dog vægt på lægeerklæringen, og at butiksejeren var uarbejdsdygtig i fire uger som følge af skaderne, han pådrog sig den nat. Den 48-årige blev derfor dømt til at betale butiksindehaveren 6300 kroner.