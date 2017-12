Tag på skole har været utæt i fem år

- Det er ærgerligt, at vi må tage pengene fra puljen i 2019. Jeg er bange for, at det er skruen uden ende, for vi er nu langt fremme i tiden. Vi må indse, at vi har et kæmpe efterslæb på vedligeholdelsen, og det er nok ikke den sidste skole, der får behov for pludselig opstået vedligeholdelsesarbejde. I denne sag er det bare ekstra surt, at hullerne i taget ikke blev opdaget, mens garantien fortsat var gældende, påpegede Mette Ahm-Petersen (S)