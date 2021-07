Der venter en spændende oplevelse på Sprogø for deltagerne. Foto: Kim Brandt Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Tag med Ældre Sagen på udflugt til Sprogø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tag med Ældre Sagen på udflugt til Sprogø

Ringsted - 18. juli 2021 kl. 13:58 Kontakt redaktionen

Dengang, der var færge over Storebælt, var den lille ø, man sejlede forbi, en god indikator for, at nu var man vist ved at være nået halvvejen.

I dag er stedet et reservat for fugle og får, og i fortiden var det et sted, man gemte nogle af tidligere tiders ulykkelige kvinder, der af en eller den anden obskur grund skulle udelukkes fra samfundet, som det beskrives i Jussi Adler Olsens bog »Journal 64« og i filmatiseringen med samme navn.

I dag er Sprogø imidlertid et svært tilgængeligt udflugtsmål, som kun kan besøges med særlig tilladelse, men som i kraft af sin fortid, sin beliggenhed og sin natur så absolut er en visit værd.

Med afgang fra Sct. Bendts Kirkeplads lørdag 14. august 2021 klokken byder Ældre Sagen, Ringsted, i samarbejde med Edelskov Bus A/S sine medlemmer på en éndagstur til øen.

Med servering af kaffe og wienerbrød undervejs køres der direkte til Halskov, hvor turens guide stiger på og tager selskabet med på en spændende rejse til såvel det gamle som det nye Sprogø. Efter en cirka tre timers rundvisning tages der afsked med guiden, hvorefter der på Restaurant Bælt med sin fantastiske udsigt over havet bliver serveret en buffet.

Deltagerne forventes at være retur i Ringsted klokken 16.

Tilmelding til udflugten begynder torsdag 5. august klokken 10 på Ældre Sagens kontor i Hyldegården, Hyldegårdvej 42, Ringsted. Der udleveres kønumre fra klokken 9 og man kan højest købe to billetter pr. nummer. Der betales kontant eller via Mobile Pay.

Der gøres opmærksom på, at turen ikke er egnet for gangbesværede, og at deltagerantallet er begrænset til højst 52.

Ældre Sagen i Ringsted glæder sig over for første gang i lang tid at kunne byde sine medlemmer velkommen til hyggeligt, informativt og givende samvær.