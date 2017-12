Lisbeth Richter Larsen er redaktør for Danmark På Film og har fra sit kontor i København gennemset timevis af gamle film for at finde ud af, hvor og hvornår de er optaget. En personlig favorit er optagelser af gymnastiske øvelser fra 1900. Foto: Anders Petri

Tag en filmtur tilbage til 1899

Keder du dig i nytårsdagene? Så kan dagene for eksempel bruges på at rejse tilbage i tiden og opleve Ringsted, som byen var engang. Eller resten af Danmark for den sags skyld.

- Det handler jo om, at vi har hele den her kæmpe filmarv liggende ude i vores filmarkiv, og vi vil bare gerne have det derud, hvor det giver mening, siger Lisbeth Richter Larsen, der er redaktør for Danmark på Film, til DAGBLADET.

- Jeg tror, at det, der kan være rigtig fint ved at sidde og se film på Danmark på Film sitet, er, at det kan skabe nogle samtaler mellem mennesker måske henover generationer. Altså at bedsteforældrene kan sidde og vise, at sådan her så der ud i min by, da jeg var barn, og så få nogle samtaler om, hvordan var den tid, og hvad var det for et liv, håber fortæller Lisbeth Richter Larsen.