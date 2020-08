Se billedserie De to søstre Mette Kjeldsteen, til venstre, og Linda Alminde har indledt et samarbejde i klinikken i Søgade 1. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Tæt søskendeforhold har ført til professionelt samarbejde

Ringsted - 22. august 2020 kl. 10:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona eller ej. Mange vil stadig se godt og velplejet ud i ansigtet. Det mærker kosmetiker Mette Kjeldsteen, som gemmen snart to år har haft klinik MKK Brow & Lashes i Søgade.

Mette Kjeldsteen har næsten et års ventetid på alle behandlinger. Derfor er hun nu glad for, at hun per 1. august har fået selskab af sin storesøster Linda Alminde, som er rykket ind med sin virksomhed Alminde Beauty.

De har sammen indrettet sig i Søgade 1.

Mette Kjeldsteen har som kosmetiker specialiseret sig i bryn og vipper. Det gælder farvning, tilretning, vippeextensions (forlængelse af vipper), og permanent makeup. Dertil kommer oxygenbehandling i ansigtet, som er godt for huden.

Linda Alminde er certificeret vippetekniker, og tager sig af behandlinger indenfor dette område.

- Jeg har arbejdet med det i 13 år. Linda har altid været en del af det, og vi har nørdet med det, fortæller Mette Kjeldsteen.

De begyndte at tale om et professionelt samarbejde i foråret.

Tæt på sin søster

Linda Alminde har en årrække været selvstændig indenfor en anden branche. For halvandet år siden flyttede hun til Ringsted.

- Mette har lokket mig herover, siger Linda Alminde med et smil og tilføjer.

- Det var for at komme tættere på Mette og hendes børn.

Mette Kjeldsteen og Linda Aliminde, der kommer fra Ærø, er ud af en søskendeflok på fire, hvoraf de tre yngste piger altid har været tæt forbundne.

Den tredje søster bor også på Sjælland - i Herfølge.

Søstrene Linda og Mette er glade for at de nu har indledt et samarbejde.

- Det har noget med det at gøre, at når man er i familie og arbejder tæt sammen. Det er trygt, siger Mette Kjeldsteen.

- Man har været vant til at hygge sig sammen, så giver det utrolig god mening at arbejde sammen, siger Linda Alminde.

De glæder sig til, når de til efteråret skal på kursus sammen.

Flyvende start

Mette Kjeldsteen gælder sig over den flyvende begyndelse, hun har fået i Ringsted.

- Det er fantastisk, at man næsten har nået målet, siger Mette Kjeldsteen, der lægger vægt på, at det er et godt og et hyggeligt sted at komme. Det giver ro.

Da hun åbnede klinik i Søgade for halvandet år siden, var det kun meningen, at hun skulle arbejde tre dage om ugen, fordi hun har små børn. Det blev dog hurtigt til fire dage om ugen, og klinikken vil fortsat holde åbent fire dag om ugen.

De to klinikker har fælles online booking