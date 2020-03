Tæskehold gik ind i lejlighed og slog og sparkede ung mand

Den 21-årige blev overfaldet med slag og spark, samtidig med at mændene forlangte at få udleveret euforiserende stoffer og penge.

Offeret nægtede at være i besiddelse af nogen af delene, hvorefter de tre mænd raserede hans lejlighed, inden de tog kontanter, et løbehjul og en højttaler fra den 21-åriges bopæl.

22-årig anholdt Politiet iværksatte straks en undersøgelse af sagen og kunne fredag aften klokken 18.06 foretage anholdelse af en 22-årig mand fra Ringsted som mistænkt for at være en af de tre røvere.

Ved anholdelsen var han i besiddelse af en pose med knap 36 gram skunk, så han blev ud over det røveriske overfald i forening med de p.t. to ukendte personer også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den anholdte blev efter afhøring til sagen anbragt i et arresthus for overnatning, inden han lørdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet foreløbig til den 2. april.

Politi jagter de to andre

Politiet arbejder nu videre med sagen for at få identificeret de to øvrige personer som medsammensvorne i forhold til den nu fængslede.