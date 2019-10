Superliga-fodbold og reality-programmer er noget af det, som YouSee-kunder i Ringsted frygter at miste. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Send til din ven. X Artiklen: TV-seere i Ringsted er klar til droppe YouSee Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TV-seere i Ringsted er klar til droppe YouSee

En række Ringsted-borgere, som DAGBLADET har været i kontakt med, er klar til at droppe deres aftale med YouSee, hvis ikke der kommer en løsning på striden med Discovery.

Ringsted - 05. oktober 2019 kl. 09:28 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag meldte TV-udbyderen YouSee ud, at man havde opsagt aftalen med Discovery Networks. Det betyder, at kanaler som Kanal 4 og 5, Canal 9 og Eurosport 1 & 2 fra årsskiftet ikke længere vil være en del af YouSees faste tv-pakker. Opsigelsen kommer efter en strid mellem de to parter, som begyndte da YouSee ville flytte Discoverys kanaler fra de faste tv-pakker over i deres bland-selv-univers. Det ville Discovery ikke være med til.

Hvis ikke de to parter finder en løsning, vil det betyde, at mange Ringsted-borgere fra nytår ikke længere kan se landholdsfodbold, Superliga og en lang række populære reality-programmer. Det gælder blandt andre Ringsted Antenneforenings 5455 medlemmer, som gennem foreningen har YouSee som udbyder.

Flere af dem fortæller nu til DAGBLADET, at de overvejer at opsige deres aftale med YouSee og antenneforeningen, hvis ikke de fremover kan se Discoverys kanaler.

Overvejer Boxer 55-årige Bente Hansen fra Benløse er en af de, som er fortvivlede ved udsigten til at miste adgangen til blandt andet topsport i TV.

- Jeg er rigtigt interesseret i sport. Jeg ser meget tennis og fodbold, og jeg ser Eurosport 1 og 2 og Kanal 5 og Canal 9. Hvis der ikke kommer en løsning, så må jeg opsige min aftale i Ringsted Antenneforening, siger Bente Hansen til DAGBLADET.

Hun har besluttet sig for at vente frem til slutningen af november, inden hun tager en endelig beslutning om at skifte udbyder. Det vil i så fald medføre en prisstigning for hende.

- Jeg har overvejet at få Boxer i stedet, men det bliver et par hundrede kroner dyrere om måneden. Det er ærgerligt, når det i forvejen er mange penge, man betaler for at se de her kanaler, siger Bente Hansen.

Hjemme hos 36-årige Sanne Andreasen og hendes kæreste, overvejer de at skifte tv-pakken gennem antenneforeningen ud med et streaming-abonnenent.

- Vi har rigtigt mange kanaler, vi ikke ser. Det, vi ser, er mest programmer på Kanal 4 og Kanal 5 såsom Politijagt, All Together Now, De Unge Mødre og Ex on the Beach. Dem ville vi alle sammen kunne se gennem Dplay, siger Sanne Andreasen.

Bundet af boligforening Det er dog ikke alle, der har muligheden for skifte TV-udbyder. 23-årige Stephanie Simonsen vil gerne skifte fra YouSee, men føler sig bundet af reglerne i hendes boligforening, skriver hun i en Facebook-besked til DAGBLADET.

- Jeg har egentlig været ret glad for YouSee, men efter at de annoncerede, at vi muligvis mister Discoverys kanaler, vil vi gerne skifte til en udbyder, der har dem. Det er dog ikke en mulighed i min boligforening, da man ikke kan få internet, hvis man ikke har TV gennem Ringsted Antenneforening. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at de har monopol på TV hos os, så man ikke selv kan bestemme, skriver Stephanie Simonsen.

Ringsted Antenneforenings aftale med YouSee løber frem til marts 2020. Om antenneforeningen ønsker at fortsætte den aftale eller skifte udbyder, står endnu uklart.

Hverken formand i Ringsted Antenneforening, Robert Vingaa, eller næstformand Bo Grieger er vendt tilbage på DAGBLADET's henvendelser, mens kasserer Niels Holm Jensen ikke ønskede at udtale sig til avisen.