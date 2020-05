TMS lancerer byplakat

Alle landets foreninger er afhængige af både sponsorer og lokale initiativer for at få økonomien til at hænge sammen.

For at fejre foreningslivet, sammenholdet og ikke mindst det at bo eller have tilhørsforhold til Ringsted har klubben lanceret en byplakat, designet af foreningen og produceret af byplakat.dk. Plakaten er i salg til og med den 5. juni og vil efterfølgende blive udleveret af Forni's i Ringsted Sport Center.