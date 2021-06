TMS hyldede frivillige

Det er da også vemodigt for parret, at de nu fremover skal vinke farvel til det frivillige arbejde i klubben, selvom de heller ikke er i tvivl om, at det er det rigtige tidspunkt at stoppe på.

Foran et stort publikum blev de begge hyldet for deres store indsats i håndboldklubben, der blandt andet har budt på en tjans som bestyrelsesmedlem for Jørgen Pedersen og en masse andet.

- Jeg er nok kommet dertil, hvor jeg skal lidt ud. Det kan godt være, jeg kommer tilbage igen senere, men lige nu har jeg brug for at få tanket batterierne lidt, for det er et sted, som er utroligt velorganiseret, og man bliver meget engageret og lægger meget tid og kræfter i det, siger Jørgen Pedersen, mens konen sidder og nikker ved siden af ham.

Grebet af fællesskabet

Da Jørgen og Dorthe Pedersen for 17 år siden besluttede sig for at være frivillige i håndboldklubben, var det i første omgang, fordi datteren spillede i klubben.

Efterhånden udviklede det sig dog til at blive lidt af et eventyr for ægteparret, der blev grebet af fællesskabet i klubben, hvorfor de besluttede sig for at lægge ekstra kræfter i projektet. Samtidig handlede det for dem begge om at kunne være med til at gøre en forskel i en positiv retning.

- Det har været utroligt fedt at være med. Man bliver grebet af stemningen og fællesskabet, og man føler også, at man gør en forskel. Det tror jeg er uanset, hvad man laver som frivillig, så giver det en motivation til at fortsætte, at man ved, man gør en forskel for andre, fortæller Dorthe Pedersen.