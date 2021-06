Se billedserie Kondicyklerne stod klar, og det samme gjorde en række deltagere ved det store spinningsarrangement. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: TMS Ringsted indsamlede stort beløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS Ringsted indsamlede stort beløb

Ringsted - 26. juni 2021 kl. 15:37 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Der var fart over feltet, da det store TMS Ringsteds store spinningsarrangement løb af stablen lørdag ved middagstid på Valdemar scenen.

Det var da også prominente navne, der stillede til start og havde spændt cykelskoene.

I løbet af den afsatte time var håndboldlandsholdsspilleren Morten Olsen, borgmester Henrik Hvidesteen, den norske håndboldlegende Ole Erevik, og TMS Ringsteds nye direktør, Ian Marko Fog alle en tur på kondicyklen for at træde en masse watt og forsøge at indsamle flest mulige kroner.

Og der blev også trådt hårdt i pedalerne og kæmpet for sagen, mens et talstærkt publikum klappede løs og hjalp de deltagende undervejs.

Da klokken slog 12.00 var det tid til at gøre status. Beløbet endte på hele 424.000 kroner, der røg direkte ned i håndboldklubbens kasse.

Det var også en meget tilfreds sponsoransvarlig, Lars Lila Nielsen, der efter eventet satte et par ord på dagen og ikke mindst de mange indsamlede kroner.

- Det er virkelig flot, og det viser, at vi er sammen med nogle rigtigt gode samarbejdspartner, som også synes, det er skægt at være med, sagde Lars Lila Nielsen, der var hovedmanden bag hele arrangementet.

Vil starte ny tradition Det er ikke helt nyt for TMS Ringsted at arrangere et spinning for sponsorerne. Førhen har det dog været et langt mindre arrangement, hvor det oftest er foregået bag lukkede døre.

Men i år var herlighederne altså rykket op på torvet i byen, og det gav også mulighed for, at et stort publikum kunne lægge vejen forbi. Lars Lila Nielsen er da også glad for den store opbakning, som klubben mødte lørdag ved middagstid.

- Man kunne jo bare kigge ud på tilskuerpladserne og se, at der hver et par hundrede fremmødte. Det er til dato det største arrangement, vi har haft. Jeg kan faktisk allerede nu se en idé i, at man fremover trækker det uden for i stedet for at placere det forud for den sidste hjemmekamp. Så hvis vi får muligheden igen, så gør vi det også, lød det fra en glad sponsoransvarlig i TMS Ringsted.