Se billedserie De første par måneder efter en knæoperation fik Lillian Filsø tilset sit operationssår af forskellige hjemmesygeplejersker, men så blev hun opmærksom på den nye sygeplejeklinik på Amtsstue Alle. Siden har sygeplejerske Stine Gjøg Petersen tilset knæet. Nu er det helet, og Lillian Filsø er på en måde ked af, at hun er nødt til at fejle noget for at komme hos Stine igen. Foto: Anders Ole Olsen

Sygeplejerskerne klarer det meste

Ringsted - 03. marts 2020 kl. 11:49

Alle borgere i Ringsted Kommune kan bruge ny sygeplejeklinik. Det kræver bare en lægehenvisning, og at man kigger forbi.

Når man bliver udskrevet fra hospitalet, er det ofte med besked om, at den videre behandling skal ske hos »egen læge«.

Men hvorfor ikke vælge »egen sygeplejerske«, når det nu er en mulighed for alle borgere i Ringsted Kommune.

Sådan spørger Lillian Filsø og Stine Gjøg Petersen.

Lillian Filsø var den første patient i kommunens nye sygeplejeklinik på Amtsstue Alle 71.

Hun har fået sine sår efter en knæoperation passet og plejet hos sygeplejerske Stine Gjøg Petersen.

Sygeplejeklinikken på Amtstue Alle er nummer tre. Der ligger to på Knud Lavard Centret.

Med »klinik« skal forstås et konsultationslokale udstyret med en ordentlig stol til patienten, godt lys at se ved, skrivebord, computer, arbejdsbord, håndvask og andet relevant inventar for en sygeplejeske.

Stine Gjøg Petersen og hendes kolleger i de to konsultationslokaler på Knud Lavard Centret tager sig godt og vel af alle sygeplejeopgaver.

Pleje af sår fra diabetes, hjælp til medicindosering, skift af katetere, rådgivning om inkontinens, fjernelse af sting eller klemmer efter operationer, oplæring i indsprøjtninger, stomipleje, hjælp til øjendråber - og en masse mere.

- Vi kan tage os af langt de fleste sygeplejeopgaver. Man skal have en henvisning fra en læge. Ellers er det kun et krav, at man selv kan komme herhen, forklarer Stine Gjøg Petersen.

Meget tryggere

Lillian Filsø på 77 år har haft leddegigt i årevis og slidgigten har også sat sig.

- Jeg har kunstige skuldre, kunstige hofter, kunstige knæ og ankler. Mine albuer er mine egne. Jeg fik nyt knæ i november sidste år, fortæller Lillian Filsø.

På grund af gigtmedicinen er hendes hud skrøbelig. Der er risiko for, at operationsar springer op. Derfor har hun siden januar, da den nye sygeplejeklinik åbnede været hyppig gæst hos Stine Gjøg Petersen for at få plejet og tilset sit knæ og sikre, at der ikke gik infektion i det.

- Det er mere trygt at komme her. Jeg fik tildelt hjemmesygeplejerske, men man ved aldrig helt, hvornår de kommer, så man er bundet til hjemmet, og det er heller ikke sikkert, at det er den samme sygeplejerske, der kommer hjem til én. Der kommer også vikarer. Her på klinikken er der to sygeplejersker, så man er sikker på at komme ind til én, man kender, siger Lillian Filsø.

Stine Gjøg Petersen kender godt problematikken.

- I udgangspunktet er vi her på klinikken, men vi kører også på hjemmebesøg, og det kan godt være på en anden rute, så man ikke kender patienterne og deres forløb, når vi kommer frem til dem. Her lærer vi hinanden bedre at kende, siger Stine Gjøg Petersen.

Næsten som frisøren

Det er næsten lidt, som når man sludrer med sin faste frisør, mens hårfarven trænger ind, eller saksen klipper i lokkerne.

- Nu ved jeg for eksempel, at Lillians barnebarn kommer på besøg om mandagen, så når Lillian kommer her, spørger jeg da lige, hvordan det går med barnebarnet og familien, fortæller Stine Gjøg Petersen.

Man er altså ikke forpligtet til at fortælle hele sin familiehistorie, hvis man ikke vil, men Lillan Filsø vil gerne. Det gør et besøg i konsultationen mere nærværende.

Mindre hemmeligt

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er sygeplejeklinikker i Ringsted Kommune.

Når der nu er åbnet nummer tre på Amtsstue Alle, skyldes det netop, at der har været en efterspørgsel på det fra borgerne på de to tilsvarende konsultationslokaler på Knud Lavard Centret.

- Jeg er også kommet på KLC, men jeg kører invalidebil og synes, at det godt kan være svært at finde en parkeringsplads. Ofte skal man holde langt væk fra indgangen og så gå hele vejen derhen. Amtsstue Alle er tættere på mit hjem, og her er gode parkeringspladser, siger Lillian Filsø.

Men både hun og Stine Gjøg Petersen fornemmer alligevel, at sygeplejeklinikkerne er ukendte for mange borgere.

Måske, fordi de to andre ligger på et plejecenter, så nogle tror, at klinikkerne kun er for ældre.

Eller måske er det på grund af manglende information i sundhedsvæsenet.

- Hospitalerne udskriver jo patienter til »egen læge.« Her får man ikke besked om, at sygeplejeklinikken kunne være en mulighed, siger Stine Gjøg Petersen.

Vil sprede budskabet

Derfor overvejer hun og hendes kolleger at uddele brochurer til for eksempel hospitalerne.

- Vi snakker også om at få lagt brochurer hos fodterapeuterne. De ser jo mange mennesker, siger Stine Gjøg Petersen.

Flere af de private praktiserende læger i Ringsted Kommune har ansatte sygeplejersker.

- Vi er ikke konkurrenter til dem. Både lægerne og deres sygeplejersker henviser patienter til os, fortæller Stine Gjøg Petersen.