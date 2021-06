Sygeplejerske Camilla Olsen er bekymret for konsekvenserne af den strejke, som står til at ramme Ringsted Kommune på lørdag. Foto: Alexander de Summer-Brason Welford

Send til din ven. X Artiklen: Sygeplejerske: Nogle af vores borgere kommer måske til at dø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sygeplejerske: Nogle af vores borgere kommer måske til at dø

Ringsted - 16. juni 2021 kl. 06:38 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

- Det kan være, at nogle af vores borgere kommer til at dø, hvis der ikke er nogen, der følger op på deres forløb og griber dem inden da. Jeg har snakket med et lægehus i dag, som har nogle borgere herude, der er akut syge, men ikke syge nok til sygehuset, så de skal blive her, og vi skal passe dem. Der er en masse koordination der, som skal følges op med lægen, så der er mange steder, hvor jeg tænker, det kan gå galt.

Sådan lyder bekymringen fra Camilla Olsen, som er sygeplejerske på Plejecentret Ortved nord for Ringsted. Hun står til at gå i strejke fra på lørdag, efter et markant flertal af landets sygeplejersker har stemt nej til en ny overenskomst.

- Jeg har generelt rigtig mange opgaver, som jeg forventer, kommer til at stå stille, så der bliver også et stort oprydningsarbejde, når vi på et tidspunkt kommer tilbage, pointerer hun.

Vil gå ud over plejen Du har ikke tillid til, at et nødberedskab ville kunne holde plejeniveauet oppe?

- Nej. Det eneste, jeg forventer, vi får lov til, er at passe de døende, så de kan få en værdig død. Men det er altså bare én ting ud af mange andre opgaver, siger Camilla Olsen og tilføjer, at hun endnu ikke ved, hvordan det kommer til at foregå med et nødberedskab.

Sådan rammer strejken 64,5 procent af sygeplejerskerne stemte nej til mæglingsforslaget fra forligsinstitutionen efter en rekordhøj afstemningsprocent på omkring 75 procent.



I alt vil cirka 5000 sygeplejersker natten gå i strejke til lørdag med mindre, at parterne kan nå at blive enige inden.



Omkring 540 sjællandske sygeplejerske på sygehusene i Slagelse og Næstved, samt i Ringsted og Holbæk Kommuner skal strejke.



På Slagelse Sygehus er 12 afdelinger omfattet, herunder flere anæstesi-afdelinger og opvågningsafsnit, samt afsnit for hjerte-, lunge- og mave-tarmsygdomme. Også radiologisk afdeling, der tager sig af scanninger, er omfattet.



På Næstved Sygehus er tre afdelinger, to ortopædkirurgiske afsnit samt et anæstesi-afsnit omfattet.



75 sygeplejersker i Ringsted Kommune og 105 i Holbæk Kommuner er udtaget til at strejke.



Både på sygehusene og i de to kommuner vil der blive indsat et nødberedskab.

- Jeg kommer nok til at skulle dække en nødvagtplan, og så er det nok kun akut livstruende opgaver, jeg må varetage, siger hun.

Stemte nej Camilla Olsen stemte selv nej til overenskomstaftalen, da hun mener, at lønnen var for ringe i forhold til arbejdsbyrden.

- Det var ikke godt nok, det de tilbød os i løn. Vi har været fyldt op med mange opgaver i mange år, siger hun og understreger:

- Grundlønnen skal op og vilkårene skal forbedres, så vi også bedre kan fastholde de nyuddannede sygeplejersker. Det er helt uhyggeligt, hvor mange af de nyuddannede, der går ned med stress.

Kunne du ikke bare have stemt ja og så undgået strejken, som du er bekymret for?

- Det kunne jeg godt, men det havde vi ikke fået noget ud af lønmæssigt overhovedet, lyder det fra Camilla Olsen.

Ingen grund til bekymring DAGBLADET har forsøgt at få fat i Ringsted Kommune for at få en kommentar på situationen, men det er endnu ikke lykkedes.

Tilbage i april, hvor der blev udsendt strejkevarsel på baggrund af den første nedstemte overenskomstaftale for landets sygeplejersker, sagde Alice Morsbøl, som er Social- og Sundhedschef i Ringsted Kommune, følgende om en mulig strejke:

- Det er klart, at vi skal sikre, at borgerne ikke bliver ramt som konsekvens (af en strejke, red.). Der er ingen tvivl om, at vi vil sørge for, at borgerne ikke kommer til at lide skade af det her. Det kan godt være, at der vil være nogle borgere, som kommer til at opleve, at der måske ikke vil være så mange sygeplejersker, som der plejer at være, men overordnet skal man som borger ikke være bekymret.