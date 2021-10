Pia Thøgersen har arbejdet med sorg og savn i mange år, og har værktøjer til at hjælpe ældre ud af isolation og ensomhed, så de får livskvaliteten igen. Fotos: Kenn Thomsen

Sygeplejerske: Ensomhed er et kæmpe problem hos ældre

20. oktober 2021

Hvad er grunden til, at så mange ældre mennesker går rundt og er sure? Vi er ikke født til at være kede af det eller fortvivlede mener sygeplejerske Pia Thøgersen, Ringsted, der har arbejdet med ældre i mange år.

Måske skyldes det, at mange føler sig ensomme og isolerede.

- Ensomhed er et kæmpeproblem hos vore ældre, mener Pia Thøgersen, det er ikke blevet mindre i de mange år, hun har arbejdet med det.

Hun roser Ringsted Kommune for at gøre meget for de ældre medborgere, som har mistet en ægtefælle. Der blandt andet ansat en ensomhedskoordinator og er kurser for folk, der er blevet alene, men kurserne er kun af et par timers varighed, men det mener Pia Thøgersen ikke er tilstrækkeligt for at hjælpe alle.

- Der er mange, der tackler deres sorg, men der er 10 procent, som ikke gør, fortæller Pia Thøgersen.

Det skyldes, at nogle kapsler sorg og livskrise inde i hjernen og sidder alene med savnet.

- Den ensomhed gør, at folk bliver isoleret. Det er der, jeg mener, vi skal gå ind, siger Pia Thøgersen.

Pia Thøgersen, der har været sygeplejerske siden 1985, har erfaring på ældreområdet, idet hun blandt andet været leder på et plejecenter og leder i hjemmeplejen. Hun har gennem en tre årig periode været på rekreationshjemmet Vedbygård under Diakonissestiftelsen, hvor hun kørte kurserne "Når to bliver en én", om hvordan man tackler sit liv efter at have mistet ægtefællen.

Pia Thøgersen har haft cirka 700 igennem på fem-dages kurser, og har set mennesker, der pludselig åbner sig. Det at de var sammen i mange dage gjorde, at de fik et forhold og åbnede sig.

Det var imidlertid ikke altid let at få folk med på kurserne, for dem, der er virkelig hårdt ramt af sorg, de tør ikke gå ud og møde andre. Derfor tog Pia Thøgersen ud og besøgte kursisterne inden kurset, for at sikre sig, at de mødte op.

Hul på bylden For at komme ind og få prikket hul på bylden, skal der opbygges tillid, og det gør man ikke lige på en eftermiddag. Det tager tid.

Når der er opbygget et tillidsforhold, så kan man spørge ind til, hvad det er, der fylder i tankerne.

Det er mest mænd, der bliver ensomme, når de mister ægtefællen. Pia Thøgersen erkender, at kvinder generelt er ret styrende, og det er tit kvinderne, der har det sociale netværk og som står for det i familien. Når kvinden er væk, så bliver der måske ikke taget hånd om det sociale liv.

Den, der bliver tilbage, oplever måske også, at døren lukker, når der ikke kommer hjemmepleje mere. Så er der ikke brug for én mere.

Ensomhed kan også skyldes, at børnene er væk. Måske fordi de ikke forstår den sorg en far eller mor har, når ægtefællen dør. Børnenes sorg er en anden end ægtefællens sorg.

Så sidder den ældre med en masse tanker og bliver trist og ensom.

Man skal have lov til at være ked af det, og der er dage, hvor det er sort og det er noget møg. Men der, hvor det bliver til isolation, er det vigtigt, at de får hjælp til at lære at mestre livet igen.

Høj livskvalitet Der blev lavet effektmålinger af de fem-dages kurser Pia Thøgersen holdt på Vedbygaard, og de viste, at mange kom ud af ensomhed og isolation og fik høj livskvalitet.

- Det giver en gevinst for samfundet, at man sætter ind, mener Pia Thøgersen.

Hun ser gerne, at Ringsted Kommune laver lignende fem-dages kurser for de særligt udsatte, og er gerne med til at gøre en forskel, så Ringsted bliver et endnu bedre sted for den gruppe ældre, der er sidder og er ensomme og isolerede.

Da Vedbygaard lukkede, lavede Pia Thøgersen et tilsvarende kursus på Skjoldenæsholm, og det gik godt, men hun måtte erkende, at hun ikke kan være alene om det.

Hun mener, at kommunen skal se på, hvordan man bruger ressourcerne, for det koster meget, hvis et menneske har en sorg, der ikke bliver bearbejdet. Det skyldes, at der kommer følgesygdomme med sorgen som eksempelvis hjertekarsygdomme, depression eller diabetes, og det kan blive dyrt for samfundet på den lange bane.

Hvis man kommer ind og får prikket hul på problemet og får den ældre ud af isolation og ensomhed, så er det ikke bare den ældre, man hjælper. Det hjælper også børn og børnebørn, da det giver tryghed at vide, at den ældre ikke er trist og ensom.