Sundheds- og ældreområdet er vigtigst for vælgerne i Region Sjælland. Foto: Thomas Olsen

Sygehuse og ældre er det vigtigste for vælgerne

Ringsted - 26. september 2021 kl. 10:11 Af Martin Olsen og Kasper Frank Kontakt redaktionen

Ud af 18 mulige emner er sygehuse og sundhedsvæsen det, som flest vælgere i Region Sjælland mener er blandt de vigtigste emner for politikere at beskæftige sig med.

37 procent af vælgerne har vurderet det som et af de tre vigtigste.

Sundhedsområdet er nært forfulgt af ældreområdet, som 32 procent vurderer, er blandt de tre vigtigste emner. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har foretaget for Constructive Institute blandt indbyggerne i Region Sjælland. Resultaterne blev fremlagt ved et seminar på Sjællandske Medier i denne uge.

DAGBLADET har spurgt to spidskandidater i Ringsted om, hvad de mener om undersøgelsen.

Lotte Birkestrøm (DF) I hvor høj grad overrasker resultatet dig?

- Det overrasker mig ikke. Det er mange gange, de områder, der står sidst, når man deler penge ud.

- Det er eksempelvis en falliterklæring med den vagtlægeordning, man har lavet her i Ringsted. For få dage siden ventede jeg over en time på at komme igennem, og da jeg kom derud, sad der jo ikke ligefrem 100.000 mennesker og ventede på at komme ind. Der sad kun én. Flere skulle sidde og tage telefonerne. Man kunne starte med at bruge sygeplejersker til at tage imod opkaldene. Måske burde de praktiserende læger også have åbent længere tid. I gamle dage havde de åbent til klokken 18 en dag eller to om ugen.

Hvorfor tror du, at det er sådan?

- Det er et område, der betyder meget for folk. Vi får flere og flere ældre, og dermed skal vi også have mere personale, og det er åbenbart vanskeligt at få folk til at tage de job. Så må vi ansætte teenagere, eller nogle af de indvandrekvinder, som sidder derhjemme. De skal selvfølgelig have en ordentlig oplæring og kunne tale sproget.

Henrik Kjær (EL) I hvor høj grad overrasker resultatet dig?

- Det overrasker mig ikke særlig meget. Det er en del af den nære velfærd, der påvirker folks hverdag meget. Når folk for eksempel bliver udskrevet fra sygehuset og skal have en genoptræningsplan, har vi i kommunen et ansvar for at få det til at fungere bedst muligt. Det kan være i forbindelse med træning på KLC eller ældre mennesker, der bliver udskrevet fra sygehuset og skal have hjemmehjælp varigt eller midlertidigt. Her er det vigtigt, at det fungerer fra dag et.

Hvorfor tror du, at det er sådan?

- Fordi det betyder meget i hverdagen. Derfor fylder det jo meget. Det er et område, der bare skal fungere. Hvis man bruger den samme mængde ressourcer, og der kommer flere ældre, må det betyde, at der bliver brugt færre ressourcer hos den enkelte.

- Mange får ikke bad og gjort rent i det omfang, de gerne vil. Der bliver tilført flere ressourcer på området, men det er ikke nok, for der er stadig et efterslæb. Efter min mening skal der også være mulighed for at udvikle velfærden.

Epinions undersøgelse er repræsentativ og gennemført på baggrund af 1002 interview med danskere bosat i Region Sjælland i alderen 18+.