Se billedserie Et af højdepunkterne i Per Nørhaves 12 år i byrådet var indvielsen af byens nyrenoverede torv i sommeren 2018. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sygdom får spidskandidat til at trække sig fra politik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygdom får spidskandidat til at trække sig fra politik

Ringsted - 21. maj 2021 kl. 12:00 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti i Ringsted Kommune skal på jagt efter en ny spidskandidat til kommunalvalget i november. Det står klart, efter at viceborgmester Per Nørhave fredag formiddag oplyser til DAGBLADET, at han efter 12 år i byrådet har valgt at trække sig fra politik, når den nuværende byrådsperiode udløber til nytår.

-I december måned blev jeg ramt af en alvorlig sygdom. Jeg blev opereret et par gange, og jeg går stadig til kontrol. Jeg troede, at det var lettere at komme over og følte, at jeg nok skulle komme igen, men det har vist sig at være sværere, end jeg havde regnet med, siger Per Nørhave.

Derfor har han nu taget sit liv op til overvejelse og er kommet frem til, at han fremover vil prioritere sin familie og fritidsaktiviteter.

I sin egenskab af politimand har Per Nørhave ellers oplevet lidt af hvert i løbet af en lang erhvervsaktiv karriere, som sluttede for et par år siden. Da han var udsendt til Irak og Afghanistan, blev han blandt andet udsat for bombeangreb. Det har imidlertid ikke påvirket ham i samme grad som at blive ramt af sygdom.

- Under bombeangrebene havde jeg mulighed for selv at agere og dermed have indflydelse på at komme sikkert ud på den anden side. Det er anderledes med sygdommen, som jeg desværre ikke selv har nogen indflydelse på, men jeg arbejder hårdt på at få bugt med den, siger Per Nørhave.

Han ser tilbage på et spændende politisk liv, der har budt på opgaver både lokalt, regionalt og nationalt.

- Jeg har haft den store ære at være medlem af Folketinget, Regionsrådet og Ringsted Byråd og været viceborgmester og formand for Kultur- og Trivselsudvalget, påpeger Per Nørhave.

Det vides endnu ikke, hvem der fremover skal tegne partiet lokalt i Ringsted, for Per Nørhaves udmelding kommer kort tid efter, at hans søn Daniel også meddelte, at han forlader det politiske arbejde ved årsskiftet.

- Jeg har lovet, at jeg fortsætter i resten af perioden, og så skal vi have valgt nye kandidater på vores generalforsamling i midten af juni, oplyser Per Nørhave.

Han fortsætter ligeledes i regionsrådet i Region Sjælland frem til årsskiftet.