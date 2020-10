Her ses deltagerne på træningslejren i Gudhjem. Privatfoto

Svømmere har været på træningslejr

Ringsted - 23. oktober 2020 kl. 10:11 Kontakt redaktionen

Ringsted Svømmeklub har siden sidste år arbejdet på at finde et egnet sted til årets efterårs træningslejr for klubbens to bedste hold.

Klubben havde fundet et spændende sted i udlandet, men det blev, der sat en stopper for grundet Covid-19. Svømmeklubben arbejdede så på løsninger i Danmark og fandt frem til, at Gudhjem på Bornholm var den bedste destination i år.

Lørdag 10. oktober drog 25 svømmere og 3 trænere af sted til Bornholm, hvor de trænede i en uge.

Der blev vandtrænet to gange to timer dagligt for at dygtiggøre svømmerne både konditionsmæssigt samt teknisk. Der blev svømmet rigtig mange kilometer i løbet af ugen.

En af dagene bestod træningen, som alternativ, af en god lang tur på cykel på op til fire timer for nogle af deltagerne.

En træningslejr af denne karakter giver et kæmpe sammenhold i svømmeklubben, hvor de yngste er 10 år og de ældste 17 år.

En af dagene var der fællestræning med Rønne Svømmeklub under hensyntagen til gældende Covid-19 restriktioner.

- Rønne kommer altid trofast til Ringsteds svømmestævner, så det er fantastisk, at der kan skabes yderligere tætte bånd klubberne imellem ved at træne sammen, påpeger Martin Anker fra Ringsted Svømmeklub.

Det var ikke kun klubbens to bedste hold, der blev arrangeret træningslejr for. Klubbens 3. og 4. hold holdt en mindre træningslejr hjemme i klubben med en overnatning.

- Det giver svømmerne rigtig gode muligheder for at udvikle sig både som svømmere, men også gøre overgangen fra det ene hold til det næste meget lettere, forklarer Martin Anker.