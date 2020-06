Svømmeland åbner først for alle 20. juli

Der går over en måned, før borgerne igen kan besøge Ringsted Svømmeland. Indtil da er der kun adgang for Ringsted Svømmeklubs medlemmer.

Da Ringsted Svømmeland blev tvunget til at lukke på grund af regeringens corona-restriktioner, besluttede Ringsted Kommune at fremrykke renoveringen af omklædningsrummene.

- Corona-restriktionerne gør, at vi nu, hvor omklædningsrummene er under renovering, i første omgang kun kan åbne for Ringsted Svømmeklub. Her ved vi, hvor mange der kommer hver gang, og vi kan bedre udnytte de andre omklædningsfaciliteter, der findes i Ringsted Sport Center. Når herrernes store omklædningsrum er færdigrenoveret, kan vi åbne for Ringsted Svømmeland for offentligheden, siger leder af Ringsted Sport Center Christian Abildgaard i en pressemeddelelse.