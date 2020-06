Se billedserie Ørslev Brugs blev grundlagt i 1907. Idag hedder den Dagli'Brugsen Ørslev, og brugsuddeler Paul Jensen (t.v.) og bestyrelsesmedlem Kai Brorson kæmper med svingende resultater trods stigende omsætning. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Svingende succes for lille supermarked: Hvis alle bare lagde 1 krone... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svingende succes for lille supermarked: Hvis alle bare lagde 1 krone...

Målet er egentlig bare at gå i nul, men Dagli’Brugsen i Ørslev døjer med stærkt svingende regnskaber. Bestyrelsen kalder nærbutikken for en succeshistorie.

Ringsted - 27. juni 2020 kl. 06:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er næsten som en schweizerkniv.

Her er nemlig tankstation, havecenter, postkontor, printer- og kopimaskine og rasteplads, og da DAGBLADET triller forbi Dagli'Brugsen Ørslev er to mænd sågar i færd med at sætte parasol op om borde- bænkesættet på parkeringspladsen.

- Så kan man enten hygge sig i skygge og sol, imens man sidder her og ser folk trille forbi, siger Kai Brorson, der udover at være én af landsbyens trofaste frivillige og medlem af landsbylauget, også er bestyrelsesmedlem i det lille nærkøb, som eftersigende har alt, hvad man skal bruge.

- Og mere til, siger han, mens solen glimter i de sorte truckersolbriller.

- Det er næsten som et medborgerhus, for vi har også holdt fastelavns- og sommerfest her.

Speget succes Kai Brorson har hidkaldt DAGBLADET, fordi han mener, at kunne se en succeshistorie i den måde, Dagli'brugsen Ørslev gør tingene på.

Ikke for at være bedrevidende overfor dem, der har måtte lukke eller fusionere, men egentlig kun for at dele ud af den viden, de sidder inde med i lyset af de grelle prognoser for nærbutikker:

Mens der i 2008 var 2.555 kiosker og nærbutikker landet over, vil der i 2028 blot være 1.216 tilbage, viser en prognose for dansk dagligvarehandel i 2028, som Retail Institute Scandinavia står bag.

Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

- Der er så mange brugser, der lukker eller fusionerer rundt omkring i landet, men vilkårene er de samme for os som for dem. Forskellen er bare, at vi har fordoblet vores salg henover det sidste halve år, siger Kai Brorson.

- Vi er en af de mindste Dagli'Brugser i landet, men vi har formået at løfte vores omsætningen i de sidste par år, siger Paul Jensen, der pendler hele vejen fra Gundsømagle nord for Roskilde for at være brugsuddeler i Dagli'Brugsen Ørslev.

- Vi har desværre flere udgifter, end omsætningen kan bære. Så regnskabet er langt fra gået i nul som ønske, siger han og tilføjer med et smil:

- Men vi skal huske at være positive.

Minus og plus Nærkøbet har manglet mellem 200-300.000 kroner på bundlinjen i de sidste par år.

Her er lønudgifter en selvskreven omkostning, men Dagli'Brugsen Ørslev bruger også rigtigt mange penge på at vedligeholde bygningen fra 1907.

- Som selvstændig Dagli'Brugs ejer vi selv bygningen, så vores udfordring er at skaffe nok penge til vedligeholdelsen af den. Den eneste måde vi kan gøre det på, er at købe varer hjem, og så ellers krydse fingre for at vi kan sælge dem igen, siger Paul Jensen og tilføjer:

- Det er en kunst i vore dage. Men så kom coronakrisen og vendte op og ned på det hele, siger brugsuddelren.

At Dagli'Brugsen har haft stigende omsætning de sidste tre måneder, er et direkte resultat af nedlukningen af Danmark. Paul Jensen opfordrer dog landsbyens borgere til fortsat at handle lige så intenst ind, når corona er forduftet.

- Vi skal hele tiden huske os selv på, at det er et fælles projekt, der er helt og aldeles non-profit. Det handler egentlig bare om, at det skal løbe rundt og gå i nul, siger han, inden Kai Brorson supplerer:

- Der har været lige så mange plusser og minusser på bundlinjen. Det kan godt være, at vi skal finde balancen, men det vidner jo om, at folk rent faktisk benytter sig af nærkøbets tilbud, som jeg ser på det.

Kai Brorson mener også, at de sorte bundlinjer også skyldes områdets stærke foreningsnetværk.

- Det er med til at øge fornemmelsen af fællesskab. At vi alle sammen er nødt til at støtte op om de tilbud, vi har i byen. For hvis vi ikke gør det, ved vi af erfaring, at de forsvinder, siger han og nævner, at Dagli'Brugsen er meget mere end lavpraktisk dagligvarebutik for landsbyen.

- Folk kommer her for meget mere end bare at købe ind.

Lytter til kunderne Paul Jensen mener, at Dagli'Brugsen Ørslev er en svingende succes, »ligesom alle de andre små nærbutikker landet over«, men brugsuddeleren ser dog lyst på det.

- Det handler hele tiden om at have et skarpt øje på omkostningerne, men også hele tiden følge med efterspørgslen, siger han og uddyber:

- Blandt ny tilflyttede børnefamilier fra København er der for eksempel efterspørgsel efter mere økologi i vores frugt og grønt, og det er da sådan noget, vi lytter til, siger han.

Foto: Anders Ole Olsen

Selv drømmer han om et større supermarked, måske beliggende ved byskiltet lidt længere nede ad Ørslev Gade, men det ved han godt, er urealistisk.

Lige nu handler det bare om at klare sig igennem de værste udfordringer.

- Hvis et af vores køleskabe pludselig gik i stykker, ville vi være nødt til at spare indholdet væk. Vi ville simpelthen ikke have råd til at anskaffe os et nyt, siger Paul Jensen og kommer ind på en undersøgelse, Coop foretog for nogle år tilbage:

- Den viste, at hvis alle kunder lagde en krone ekstra for en vare, så ville vi gå i nul, siger han og smiler.

- Men den får man nok ikke folk med på.