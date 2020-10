Supermarked vinder Erhvervspris 2020

I indstillingen lyder det, at »Høm Brugsforening får Erhvervspris 2020, fordi virksomheden er et levende og aktivt lokalt samlingspunkt med over 100 års historie. Høm Brugsforening viser værdien af godt købmandskab og engagement i lokalområdet, og har senest udvidet butikken med en nybygget slagter- og delikatesseafdeling. Butikken har åbent alle ugens dage, og tager desuden initiativ til mange forskellige aktiviteter - både i og uden for butikken - der støtter og samler lokalområdet.«

En glad og stolt uddeler Anders Jensen modtog prisen, der udover et diplom også indbragte et kunstværk sponseret af Danske Bank. Maleriet var i år indkøbt hos kunstner Nanna Riis Andersen, der primært arbejder med skulptur og tegning.

- Det er et stort skulderklap for medarbejder og bestyrelse i brugsforeningen. Det viser, at vores målrettede arbejde, for at kunne levere de ønskede varer til en konkurrencedygtig pris til vores kunder, lønner sig, siger Anders Jensen.