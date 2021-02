Privat bor Mathias Hartmann i Benløse, hvor han også er født og opvokset, med sin kæreste Simone og parrets hund. Foto: Pr-foto

Supermarked skifter købmand

Ringsted - 16. februar 2021 kl. 10:52 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

24-årige Mathias Hartmann tiltræder onsdag den 24. februar som ny købmand i REMA 1000 i Jyllandsgade i Ringsted.

Han overtager opgaven efter afgående købmand Mette Jensen.

Mathias Hartmann har arbejdet i REMA 1000 på Kaserne Allé i Ringsted siden 2013 - først som ungarbejder, siden som lukkeansvarlig, så elev og senest souschef.

Inden karrieren i REMA 1000 for alvor tog fart arbejdede Mathias Hartmann i en revisionsvirksomhed og læste sideløbende på CBS, men ingen af de to dele kunne hamle op med deltidsjobbet i REMA 1000, som bekræftede Mathias Hartmann i, at det var den vej, han skulle gå.

- Jeg har drømt om at blive købmand i REMA 1000 i mange år, og jeg er glad, stolt og ydmyg for nu at have fået muligheden, siger Mathias Hartmann i en pressemeddelelse.

Mathias Hartmann ser frem til at bygge videre på det gode fundament, som den afgående købmand har lagt i butikken:

- Jeg har meget stor respekt for det gode arbejde, Mette har lavet i butikken, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at leve op til det, når jeg overtager butikken. Samtidig glæder jeg mig også til at sætte mit eget personlige præg på butikken, siger han.