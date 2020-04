Plan- og Boligudvalget ønsker at trække på inspiration fra Amsterdams kanaler i planerne for det nye boligområde Hulemarken. Fokus skal være på vandbassiner og højere, smallere byggerier. Foto: Ringsted Kommune

Supermarked og 555 boliger på vej i Ringsted

En ny bydel med 555 boliger og et supermarked er på vej ved Østre Ringvej og Køgevej i udkanten af Ringsted. Natur, bæredygtighed og sociale fællesskaber er i fokus i Hulemarken, som også skal drage på inspiration fra hollandske kanalbyer.

Ringsted - 11. april 2020 kl. 06:08 Af Victor Andersen

Bofællesskaber, en have til dyrkning, en naturlegeplads og marker med græssende får. Natur og fællesskab er i fokus i visionerne for det kommende 300.000 kvadratmeter store boligområde Hulemarken, der skal ligge i udkanten af Ringsted ved Østre Ringvej, Køgevej og jernbanestrækningen ind til byen. Det fremgår af en strukturplan for området, som blev forelagt Plan- og Boligudvalget i Ringsted Kommune i den forgangne uge.

Med inspiration fra boligområder i Farum, Trekroner og Viken i Sverige har Tegnestuen Vandkunsten lavet en plan for omkring 555 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 100 kvadratmeter. Fokus er på boligfællesskaber, hvilket udspringer af et ønske fra lokale borgere. - På flere af de borgermøder, vi har holdt om fremtidens planstrategi for Ringsted Kommune, har der været efterspurgt bofælleskaber. Det ønske imødekommer vi nu, siger Per Flor (S), der er formand for Plan- og Boligudvalget.

Planerne, der også indebærer en dagligvarebutik på 1200 kvadratmeter blev godkendt af udvalget, dog med enkelte bemærkninger. Plan- og Boligudvalget ønskede nemlig at se flere af idéerne fra en nylig inspirationstur til Amsterdam, inkorporeret i projektet. - Vi kunne godt tænke os, at der bliver mulighed for at bygge mere i højden og med mere fokus på vand omkring husene, eksempelvis i form af regnvandsbassiner, siger Per Flor.

Sikkert er det, at Hulemarken ikke bliver endnu et parcelhuskvarter. - Vi ønsker at skabe et interessant, nyt kvarter, som er attraktivt for alle aldersgrupper. Alle fra studerende til pensionister skal kunne finde et hjem i Hulemarken, siger Per Flor.