Superfinale skal til Ringsted igen

Den vellykkede Superfinaledag i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted i maj, hvor Benløse Floorball Clubs herrer vandt DM-guldet for første gang, har givet klubben så meget mod på mere, at den har søgt om - og fået - Superfinalen til foråret igen.

Superfinale er en hel lørdag, hvor der spilles medalje og placeringskampe for damer og herrer. I maj stod den altså i Ringsted, og sidste år var det i Randers, hvor Benløse så tabte til Vendsyssel. Nu afvikles den altså for andet år i træk i Ringsted Sportcenter.

- De viste tidligere i år, at de kan skabe en fantastisk kulisse i Ringsted, så vi er utroligt glade for, at de vil påtage sig opgaven for andet år i træk. Vi forventer endnu en gang en flot markering og stor floorballfest, når danmarksmestrene skal findes for denne sæson, siger Thorbjørn Ovedal, formand for Floorball Danmark.