Der var travlhed fra morgenstunden ved det nye testcenter i Ringsted. Foto: Jens Wollesen

Sundhedspersonale strømmer til nyt testcenter i Ringsted

Ringsted - 04. august 2020 kl. 12:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var travlhed fra morgenstunden i Ringsteds nye testcenter i Pavillonen på Tværalle.

Det fortæller Rikke Strunz Pedersen, der er konsulent i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland og medansvarlig i opbygningen af regionens testcentre.

Der var over 100 inden klokken 8.40, og kort før klokken 11 er 250 strøget hen til testkittet for at få et hurtigt tjek.

- Vi havde allerede borger, der stod herude klokken kvart i syv. Der stod fire og ventede på at komme ind. Der har været kø lige fra starten. Folk har interesserede sig for det og klar på det. De fleste har prøvet det før, og der er ingen panik eller stress, siger Rikke Strunz Pedersen, der understreger, at køen på intet tidspunkt har været så lang, at det gav problemer.

- En podning tager jo kun to-tre minutter fra man kommer ind og bliver registret til man bliver podet. Så en kø på ti mennesker er hurtigt klaret.

Centret være med til at øge testkapaciteten efter massivt coronaudbrud på Danish Crown-slagteriet i Ringsted og hos en enkelt medarbejder på et plejecenter i den anden ende af byen.

Udkørende vikar er lettet Man kan teste fire personer ad gangen, når teststationen er fuldt bemandet.

En af dem, der er glade for at få muligheden er Linda Hermansen, der er vikar i hjemmeplejen og udkørende i Sorø, Slagelse og Ringsted.

- Det betyder meget for mig, at jeg kan blive testet lige nu. Jeg har haft ringet til min egen læge, da det startede, men da kunne jeg ikke blive testet, hvis jeg ikke havde symptomer.

- Jeg er da blevet testet, fordi jeg er plasma- og bloddonor, men de test var jo ikke så sikre. Så det er rart både for min egen skyld og for borgernes skyld, pointerer hun.

Linda Hermansen har ikke tidligere oplevet coronasmitte tæt på, og hun kender ingen, der er smittet.

- Det er jo primært i plejecentrene, der har smitten. Jeg har ikke været udsat for, at der har været corona i hjemmeplejen.

Fint med hurtig handling Ergoterapeut i Ringsted Kommune Rie Aagaard har taget imod tilbuddet på opfordring fra sin leder:

- Vi fik en mail med en opfordring til at blive testet, og det kunne jeg ikke drømme om lade være med.

Rie Aagaard har både skrivebordsarbejde og et job, hvor hun tager på besøg i borgernes hjem. Derfor er hun godt tilfreds med den lokale testmulighed:

- Jeg kommer ud mange steder og har berøring med mange mennesker. Så jeg synes, det er fint at få et testcenter her, når corona nu er i byen. Medarbejdere i byen kan jo også have berøringsflade med folk i Ringsted.

Hun frygter ikke direkte smitte, men:

- Jeg er ikke meget bekymret, men jeg synes da, det er fint, at de er hurtige til at reagere og tage forholdsregler, pointerer hun.

Book en test - og hent app Borgere kan blive testet torsdag og fredag i denne uge. Man kan som borger logge sig ind på: www.coronaprover.dk. Man skal bruge nem-id for at booke en tid.

Testcentret kører ugen ud. Derefter er der en uges pause. Ugen efter kan man igen blive testet fra tirsdag til fredag efter samme mønster som i denne uge: Ansatte, tirsdag og onsdag. Borgere, torsdag og fredag.

Alle borgere opfordres til at hente appen Smitte|stop på sin mobiltelefon. Appen kan fortælle om, man har været i nærheden af personer, der er testet positiv for COVID-19. Samtidig kan man selv sende besked til andre, man har været tæt på, hvis man testes positiv for COVID-19.

