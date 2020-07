Artiklen: Sundhedsmyndighederne: Nu handler det om at teste så mange som muligt

Sundhedsmyndighederne: Nu handler det om at teste så mange som muligt

Torsdag morgen har regionerne kørt testbusserne i stilling til Danish Crowns 900 slagterimedarbejdere, der i løbet af de kommende 7-9 uger kan få taget en test for Covid-19.

Mens det er regionernes arbejde at foretage den konkrete testning, er det i midlertidig Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), der er sat på sagen som detektiver.

- Vores opgave er at tage kontakt og holde kontakten med de smittede og deres pårørende, siger Bente Møller, der er konstitueret enhedschef i Tilsyn & Rådgivning Øst.

- Vi får besked om alle smittede fra SSI dagligt. Alle smittede og personer i samme husstand sammen med personer, de har været sammen med i perioden, kontakter vi telefonisk. Det kan være personer, de arbejder med, har set privat eller til offentlige arrangementer, siger enhedschefen fra STPS, der plejer at få fat i 90 procent af tilfældene.

Mens STPS allerede er i dialog med Ringsted Kommune og nabokommer om smittens udbredelse, anbefaler hun borgere fra Ringsted og nærområdet om at følge de gængse forholdsregler.

- Der er to ting i det: Man skal overholde rådene om god hygiejne og afstand, men man skal også sørge for at tage en test, hvis man mærker symptomer, siger Bente Møller og tilføjer: