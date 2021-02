Som social- og sundhedsdirektør står Kasper Sonne i spidsen for Ringsted Kommunes coronaindsats- og opgaver.

Artiklen: Sundhedsdirektør glæder sig over lavt smittetal og snarlig immunitet blandt ældre borgere

Sundhedsdirektør glæder sig over lavt smittetal og snarlig immunitet blandt ældre borgere

Først var det beboerne og det mest udsatte plejepersonale på kommunens tre plejehjem, der fik de første vaccinestik hen over julen.

Herefter var det udsatte borgere over 65 år, og nu turen så kommet til de ældste ringstedere, der bor i eget hjem, og som ikke er i daglig berøring med kommunens plejesystem.

- Vi har fået en liste på 54 borgere over 90 år, som vi skal arrangere vaccination med på søndag, siger Kasper Sonne, social- og sundhedsdirektør i Ringsted Kommune, der glæder sig over, at Ringsteds ældste borgere snart er færdigvaccineret.