Christian Molsing Sørensen glæder sig over, at det på få uger lykkedes at samle 50-60 aktiviteter i sommermånederne.

Summer Days satte rammerne for nye aktiviteter

Ringsted - 02. september 2020 kl. 14:30 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange ting blev vendt på hovedet denne sommer. Det gælder for eksempel Sommer i Ringsted, der per tradition byder på mange forskellige aktiviteter hen over sommeren.

Da eventsekretariatet ikke kunne lave de sædvanlige arrangementer på grund af corona, måtte styregruppen tænke i nye baner. Det mundede ud i Summer Days.

Der blev sat en scene op på plænen foran Sct. Bendts Kirke og lavet et afgrænset publikumsområde. Desuden blev der lagt 40 tons sand ud på Torvet og skabt et strandmiljø med flag, parasoller, strandstole og lys.

- Vi sørgede for rammerne, fortæller Christian Molsing Sørensen, Ringsted Kongrescenter, eventsekretariatet.

Der var lagt op til, at folk kunne byde ind med arrangementer på scenen.

- Det har vi i høj grad oplevet stor opbakning til, siger Christian Molsing Sørensen.

Han nævner blandt andet Club Hot Circle, der har holdt sommerrock, Ringsted Jazzklub har haft jazzkoncerter, Italy & Italy arrangerede opera og Dance4All har haft dans - med afstand og danseopvisninger. Kommunen stod for sommersjov med optræden for børn

Summer Days sluttede i søndags med friluftsgudstjeneste og RUF ungdomskoncert.

- Alle indenfor handel, erhverv, kommune har samlet sig, det har vi været gode til, fortæller Christian Molsing Sørensen.

- Det er ret unikt, at vi har kunne samle 50-60 aktiviteter på et par måneder. Vi havde 14 dage til at banke det op.

- Vi kan bare sige, at det har været en enorm succes og vores tanke er, at det fortsætter. Nu har vi 10 måneder til at forberede det i stedet for 14 dagen, oplyser Christian Molsing Sørensen.

Sand succes Eventsekretariatet skal allerede her i september lave et oplæg til næste år sommeraktiviteter til styregruppen. I styregruppen sidder foruden eventsekretariatet borgmesteren, byrådspolitikere, repræsentanter for kulturlivet, Ringsted Outlet, Ringsted City, Ringstedet og Ringsted Erhvervsforum.

Christian Molsing Sørensen fremhæver strandmiljøet på Torvet med store sandbunker, som i hans optik har været den største succes. Han glæder sig over, hvordan det lykkedes at udnytte miljøet på Torvet.

Det har været meget benyttet. Nu skal man se på, hvordan torvemiljøet kan udnyttes langt bedre.

- Jeg tror det er med til at bryde den fordom om, at i Ringsted kan vi ikke noget, mener Christian Molsing Sørensen.

- De små ting gør, at tingene blomstre af sig selv. Vi har set, hvad strandmiljø, strandstole, lyskæder og flag kan gøre for en bys identitet, siger han.

- Vi sætter miljøet, og så bruger man det, slår Christian Molsing Sørensen fast.

Summer Days har også gavnet handelslivet, for folk har gået en tur i byen. Christian Molsing Sørensen har kendskab til en restaurant, der har måtte have ekstra personale på om onsdagen, når der var sommerrock.

Summer Days handler også om at vise, at Ringsted er en event og handelsby.

Erfaringer fra dette års Summer Days viser, at hvis man udnytter de eksisterende rammer kan det bynære miljø styrkes.

Det er selvfølgelig svært at spå om næste års sommer, men det er da tanken, at flere dele af byen skal inddrages under Summer Days.

