Skee Is har siden 1999 fremstillet økologisk is lavet med færrest muligt ingredienser med fokus på den rene smag og konsistens. Foto: Mie Neel

Succesrigt ismejeri: Vores is kan man spise året rundt

Året efter de røg ud af et supermarked, har Skee Is rejst sig. Nu har parret bag valgt at holde fokus på is til sundhedssektoren – og det går så godt, at svenskerne også vil smage med.

Fra ismejeriet i den lille landsby laver Jeanette Geert Nielsen og Jørgen Nielsen, der både danner par professionelt og privat, nemlig is, der kan spises året rundt - den særlige protein- og meget fedtholdige is, der er skræddersyet til undervægtige ældre på plejecentre, ny opererede patienter eller personer med spiseforstyrrelser.

