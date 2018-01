Succesrigt beskæftigelses- projekt kan blive det nye sort

Et forsøgsprojekt målrettet personer over 30 år, som er kommet på afstand af arbejdsmarkedet, har vist sig succesfuldt. Efter knap halvandet år har hver tredje deltager i JobFirst enten landet et fuldtidsarbejde eller har opnået delvis beskæftigelse.

- Der har været fokus på hovedpersonerne. Det har ikke bare handlet om at placere deltagerne i et virksomhedsforløb. Det har handlet om at finde et job, som deltagerne var motiverede for at få, lyder en af forklaringerne fra projektleder Birgitte Thyde Søe, der også fremhæver betydningen af en mentorordning med kontinuerlig opfølgning på deltagernes vej mod et job.