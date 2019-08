Familien Stølsgård overtog den tidligere forpagterbolig på Kærup Gods, da et ingeniørfirma gik konkurs i 2012. Siden da har den smukke bygning huset familievirksomheden Berrifine. Her er det fra venstre Susanne og Jørgen og sønnerne Mads og Nils Stølsgård. Foto: Anders Ole Olsen

Succesrig forretningsmand nyder at sønnerne løber med kassen

Allerede for 10 år siden begyndte Jørgen Stølsgaard at arbejde målrettet på at få sine to sønner til at overtage den daglige ledelse af Berrifine i Ringsted. Det er lykkedes så godt, at han nu kan nøjes med at tage sig af alle de sjove repræsentationsopgaver i hele verden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her