Succesfuld Dagli'Brugs med over en halv million i overskud

Og det et er der en god grund til.

Selv om der er tale om en mindre brugs i udkanten af Ringsted går det nemlig strygende for den lille brugsforening. På den seneste generalforsamling blev der præsenteret et overskud på 585.000 kroner.

Et budskab, som brugsuddeler Anders Jensen ikke uden stolthed kunne aflevere til medlemmerne, da årsmødet blev afviklet.

Anders Jensen kan over for DAGBLADET Ringsted fortælle, at overskuddet kommer i kølvandet på den store ombygning, som blev foretaget i 2017, hvor der kom både slagter og delikatesseafdeling til butikken. Samtidig er omsætningen steget hvert eneste år fra 23 millioner kroner i 2015 til 30 millioner i 2019.